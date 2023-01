El Teatre Principal de Castelló obrirà aquest diumenge, 15 de gener, la programació trimestral amb un ple absolut. Ho farà amb la representació de la comèdia El peligro de las buenas compañías (19.00 hores), dirigida per Juan Carlos Rubio i interpretada per Oriol Tarrasón, Carmen Conesa, Ernesto Arias i Míriam Montilla.

El recinte gestionat per la Generalitat, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), afronta la nova oferta amb una gran acollida del públic. «Comencem un gran trimestre cultural», destaca el delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, qui assegura que «el Teatre Principal inicia 2023 amb una gran resposta de públic». «No només hem arribat a una de les millors xifres històriques d’abonats, en superar els 300, sinó que la venda d’entrades soltes va a molt bon ritme i, per exemple, tindrem el primer ple d’aquest any en la representació de diumenge», comenta satisfet.

L’obra El peligro de las buenas compañías està protagonitzada per dues parelles formades per les germanes Lola i Julia amb els seus marits, Tristán i Félix. Tristán és un advocat de prestigi, a punt d’arribar al cim de la seua carrera professional, que entra en una crisi conjugal greu pels efectes perversos derivats de la mera proximitat familiar del seu cunyat, Félix, un individu sense taca, bondadós, servicial, sincerament tendre, amb qui el comparen més del que ell volguera. De fet, l’acarament incessant només li ofereix una copiosa pluja de retrets. Són, així doncs, aquestes inevitables comparacions, sense necessitat que el cunyat faça res, excepte ser virtuós, les que desperten en Tristán un ressentiment intens.

Cinema

Per altra banda, també aquest diumenge a les 19.00 hores, el Palau de Congressos de Peníscola té programada una sessió de cinema amb l’exitosa pel·lícula Argentina, 1985. El film està inspirat en la història real de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo i el seu jove equip jurídic, que es van atrevir a acusar, contra vent i marea, a contrarellotge i sota amenaça constant, la dictadura militar argentina més sagnant.

En aquest drama jurídic, dirigit per Santiago Mitre, destaca la interpretació del seu protagonista, Ricardo Darín, o la de Peter Lanzani, entre altres. Les entrades per a aquesta sessió tenen un preu de 3 euros i es poden adquirir en el web de l’Institut Valencià de Cultura (taquilla.ivc.gva.es).

Més agenda

Més enllà, l’Auditori de Castelló rebrà el pròxim divendres 20, a les 20.00 hores, al Col·lectiu Camí Fondo. Un dia després serà el torn de Rocío Márquez & Bronquio a la sala Simfònica, dins del cicle Un món de músiques, inclos en la programació trimestral. Cultura de primer nivell per a donar la benvinguda a l’any amb bona resposta de públic.