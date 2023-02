Los Lunes Concierto torna una temporada més a l'agenda cultural de Castelló amb set concerts dedicats al jazz durant el mes de febrer i a les dones a la música el mes de març. La Regidoria de Cultura ha programat el 28é cicle al Reial Casino Antic de Castelló des d'aquest mateix dilluns 6 de febrer fins al 27 de març, fent un parèntesi per a les festes de la Magdalena, amb intèrprets molt coneguts a Castelló i la província, que se sumen, per una banda, a la programació del Festival Jazz a Castelló, i per una altra, a la programació al voltant del 8 de Març Dia Internacional de les Dones.

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, ha destacat "la consistència de la proposta, vinculada al Festival Jazz a Castelló i al Març de Dones que combina a la perfecció el talent de Castelló amb el forani, en un cicle ja consolidat a l'agenda cultural de l'hivern i després de la tardor que permet ficar en el cartell propostes joia de xicotet format en un ambient únic, democratitzant la cultura amb entrada lliure i a l'abast de tota la ciutadania". La programació del febrer de jazz a Castelló començarà al Reial Casino Antic, amb les quatre actuacions emmarcades en Los Lunes Concierto amb el Bron Trio de Vicent Colonques, Mathew Baker i Tico Porcar al piano, contrabaix i bateria, el dia 6. El día 13 serà el torn de l'estrena a Castelló de la Beethoven Fantasy del trombonista de l'Alcora Víctor Colomer, que posaran sobre l'escenari Carlos Medina, Jesús Gallardo i Diego Barberà en format trio de guitarra, bateria i contrabaix; i les 'Notes de pas' del Panchi Vivó Quartet, on el guitarrista estarà acompanyat per Jesús Gimeno, Rober Molina i Toni Porcar el dia 20. Tancarà el cicle els estàndards i bossa del CT3 Quartet amb Adrián Magraner, Ismael Bahamane, Manel Martínez i Yago Sanz el dilluns 27. Març, dedicat a les dones a la música Març, dedicat a les dones a la música, començarà amb el Duo Suggia i les 'Veus de dones', el dilluns 6 de març, a les 19.00 hores, al Reial Casino Antic, amb entrada lliure, on es podrà gaudir, tanmateix, el dia 20 del duo de Margarita Fernández i Victòria Alemany amb 'Les chemis de l'amour'; i el 27, les Douces Melodies amb arpa i soprano per tancar el cicle.