L’organització del festival emac. va anunciar els horaris de les diferents activitats, concerts i sessions de djs que es podran trobar a Borriana en la vuitena edició, des de divendres i fins al diumenge, 12 de febrer, al Centre Municipal de Cultura la Mercé. Els concerts es concentraran el dissabte en l’escenari emac. (jardí arqueològic), i divendres i diumenge en Amfiteatre (a l’interior del claustre). A la inauguració actuaran Baiuca AV Show, Andreh & Manuela, Marina Herlop i Nadia Sheikh en l’amfiteatre. Tornaran les vermut sessions amb djs enfocats a la pista de ball, a l’emac.bar.

La jornada maratoniana de dissabte començarà al jardí arqueològic de la mà d’Eterna Joventut i El Buen Hijo. Seguint amb els xous de Ghouljaboy, Valverdina, Cabiria, Ruiseñora i OBAL. Amb el fi de festa amb Los Dominguito Club, amb les sessions de Gazzi, Brava dj i Los Dominguito dj set.

El diumenge arrancarà en l’emac.bar amb La Culpa, per a continuar a l’amfiteatre de vesprada amb Manola, Lorena Álvarez i els seus rondaires, Judeline i el colofó final amb Maria Rodés i La Estrella de David. Per part seua, l’edil de Cultura, Vicent Granel, ha agraït a l’organització l’esforç que es realitza per a dur a terme un festival d’aquestes característiques en la localitat de Borriana, i la progressió que ha pres en cadascuna de les edicions.

A l’emac.2023 art hi haurà 16 propostes de joves artistes locals i del territori valencià, i il.lustradors com Dakota Hernández, Diego Castan, Guinda, Artichoke i Maleïda Taca. La pintura tindrà representació amb Studio Munxin, Lewis Mason, Amparo Saera, Lola Bonet i Palop i Sergio Cerisuelo. La fotografia, amb Salvador Lorente Garcia i Andrea. Una exposició especial d’Elías Taño ocuparà un dels corredors del CMC la Mercè, i a més l’artista realitzarà un taller i farà una intervenció artística durant l’emac. La ceràmica serà present amb l’exposició d’Hula Ceràmica i també la joieria d’Ino Grau i Raquel Mor. L’horari per a poder visitar la fira d’artistes serà divendres de 17.00 a 21.00 hores; dissabte d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00, i diumenge d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00.