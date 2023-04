«Un mosaic polisèmic, obert a una pluralitat d’associacions temàtiques, a les lectures alternatives; i fins i tot a la farsa». Així defineix el professor d’Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Jaume I, Joan M. Marín, l’exposició que ell mateix comissaria en la galeria Octubre de l’UJI i que s’inaugura el 19 d'abril, a les 13.00 hores, sota el títol Que parezca un accidente. Realitat i farsa: del franquisme a la transició.

La mostra reuneix creacions de més de 30 autors, entre els quals destaquen figures tan rellevants dins de la història de l’art com Pablo Picasso, del qual en aquest 2023 es commemora el 50 aniversari de la seua defunció. Al costat de l’universal artista malagueny, el públic podrà veure en directe obres d’altres referents com Ricardo Bastid, Agustín Ibarrola o Rafael Canogar, per citar alguns exemples. I què tenen en comú tots ells? Com explica Marín, tots ells «es van oposar des dels seus inicis a la dictadura franquista».

Així mateix, l’exposició es complementa amb obres d’artistes pertanyents a la generació intermèdia, entre els quals es troben els equips Realidad i Crónica, a més del vinarossenc Carles Santos o Isabel Oliver, i també a joves creadors que han desenvolupat majoritàriament la seua labor creativa en el segle XXI. D’aquesta manera, assegura Joan M. Marín, «s’estableix un diàleg entre obres realitzades durant la Guerra Civil i la dictadura franquista amb unes altres molt més recent, alguna fins i tot d’aquest mateix any 2023».

Que parezca un accidente. Realitat i farsa: del franquisme a la transició ofereix, des d’una perspectiva inusual, un cert eclecticisme en entremesclar l’«aspra realitat del franquisme i de la transició democràtica amb la sàtira sobre aquests mateix períodes», explica el comissari d’aquesta mostra que escapa als convencionalismes.

Catàleg i horaris

La mostra es complementa amb la publicació d’un catàleg de les obres que inclou un text de presentació, signat pel comissari; i un altre text sobre l’època franquista i la transició, del professor d’Història Contemporània i director de la Càtedra d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat Jaume I, Vicent Sanz Rozalén.

L'exposició podrà visitar-se de manera gratuïta fins al pròxim 9 de juny, en horari de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores, i dijous, de 16.30 a 18.30 hores. El dia 1 de maig, festiu, la sala romandrà tancada.