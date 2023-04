¿Qué teme el ser humano? Principalmente, todo aquello que desconoce, lo que no puede explicar o encontrar un significado plausible. Ese miedo a lo ignorado, a lo oculto o extraño provoca muchas veces una reacción violenta, visceral y, en otras ocasiones, simplemente, se busca dar respuesta mediante relatos que, con el tiempo, se convierten en leyendas. Y es que necesitamos ordenar el caos que reina en el mundo. Necesitamos ejercer un control sobre todo, por mínimo que sea, para creer que tenemos cierta autoridad, que no somos irrelevantes en todo el engranaje de la naturaleza.

¿Qué ocurriría en un pueblo pequeño, donde todos sus habitantes se conocen, cuando aparece una niña de la nada? ¿Qué ocurriría si fuera un joven, al que consideran un simple, quien estuviera al cargo de esa niña? Cuando se rompen ciertas «normas» o se resquebraja la rutina diaria de una comunidad como esa, en la que «nunca pasa nada» y donde todos y cada uno de sus miembros cumple con su función asignada, las consecuencias suelen ser devastadoras. La razón no es otra que el miedo, ese miedo a lo que no se considera corriente, y es entonces cuando comienza un particular circo donde todos intentan buscar a un culpable que suele ser, finalmente, la persona más inocente y bondadosa de todas, la más débil e indefensa.

Violaine Bérot describe de forma sutil y elegante esta situación, esa crisis social que se tornará en tragedia. En Como bestias (Las afueras), la autora francesa, a la que muchos consideran uno de los secretos mejor guardados de esa literatura, ofrece un relato que nos hace plantearnos muchas cuestiones en torno al bien y el mal, donde las habladurías, las supersticiones y los pequeños actos cobran especial protagonismo.

La historia narra, a partir de distintas voces, las vicisitudes de un joven al que apodan desde pequeño 'El Oso' por su fuerza sobrehumana y por una actitud retraída. A todo ello se suma que no es capaz de hablar y, para mayor reserva de sus conciudadanos, al hecho de que posee un don para cuidar y sanar de los animales, algo que le aporta un aire mucho más extraño y misterioso, más chocante e insólito.

Será este joven quien sufra las desavenencias del pueblo situado en el valle, ese pueblo que despertó un día su afán de difamar y calumniar ante lo que consideran una monstruosidad. ¿Cómo es posible que 'El Oso' cuide de una niña pequeña de la que nadie sabe nada? ¿Acaso la raptó? ¿Qué hay detrás de esa historia? Detrás de esa historia hay muchas historias, muchos testimonios que verbalizan sus temores acudiendo a las fábulas, a los cuentos de hadas. Y es ese gesto, esa manera que tiene Bérot de plantearnos una situación tan grotesca como es la agresión y el insulto, que uno logra conmoverse.

Hay en estas páginas una gran delicadeza para narrar hechos reprobables, algunos de ellos verdaderos delitos que causan estupor. Hay en estas páginas una aparente sencillez en cuanto al modo de narrar esos hechos. Y hay, qué duda cabe, una sensibilidad para plantearnos un dilema moral que no somos capaces, aún no, de resolver.