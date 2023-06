Cientos de estudiantes de tercero y cuarto de ESO de diferentes institutos catalanes han decidido que la novela Diferente, de Eloy Moreno, es la mejor que han leído este año y por eso le han concedido el premio Menjallibres, el más prestigioso de Cataluña de novela juvenil, incluido en el plan de animación a la lectura de Vilanova i la Geltrú.

El valor de la distinción va in crecendo cuando uno se entera de que es una actividad voluntaria, es decir, no es que se trate de una lectura obligatoria que los estudiantes deben realizar dentro del plan de estudios. Leen por el gusto de hacerlo y, este año, la obra del castellonense los ha atrapado, como a tantos y tantos lectores antes. En el proceso de elección de su novela todo son razones para sentirse especialmente satisfecho. «Al principio del curso, varios comités de lectura seleccionan los libros entre un listado que les proponen, de los que seleccionan tres que van a leer todos», explica. En las semanas previas a la concesión del premio organizan sesiones con los autores y, finalmente, escogen a los ganadores. «Es una pasada, porque no hay ningún tipo de influencia, el voto es secreto, eligen el libro que más les ha gustado», afirma con satisfacción el autor del trabajo.

El mismo, Diferente, que le ha convertido en el primer escritor español que firma los derechos cinematográficos de su obra con Disney Estados Unidos. Ríe al preguntarle cómo se vive tal mérito. «Al contarlo, que no suelo hacerlo a no ser que me pregunten, es cuando me doy cuenta de que me pasan cosas que son barbaridades», confiesa Moreno, que estuvo 16 horas firmando ejemplares en la Feria del Libro de Madrid.

Y viendo al Eloy del 2023, parece que el éxito que está disfrutando ahora viva a años luz de aquella época, hace 12 años, cuando inició su andadura literaria «muy poco a poco, en la calle», recuerda.

Las noticias sobre sus logros se suceden, aunque pueden pasar desapercibidas, como el hecho de que hace unas semanas firmara con varias productoras asociadas realizar una serie a partir de otra de sus novelas, Tierra, que se rodará en Estados Unidos e Islandia, escenarios en los que está ambientada. «Ya están negociando con plataformas para emitirla», comenta como el que dice que llueve, aunque lejos está de ser algo tan común o al acceso de cualquiera.

Un mes en el ‘top 10’

Tampoco lo está situarse durante algo más de un mes en el top 10 y top 20 de ventas en México con Invisible y Cuando era divertido, razón por la que a finales de año tiene previsto realizar una gira por ese país, con la que complementará las videoconferencias que realiza con institutos mexicanos que incluyen sus novelas en los programas lectores.

Dice que desde que empezó, habrá «hecho más de 500 firmas», otra cifra de vértigo para un hombre que defiende a capa y espada la vigencia de los libros en el tiempo, porque se niega a aceptar que tengan fecha de caducidad, como a menudo se empeña en imponer el mercado de las ventas, donde solo parece tener valor la última novedad.

Sus obras lo definen. Eloy Moreno escribe con los pies en la Tierra, consciente de que es Diferente y que su obra ya nunca será Invisible, El Regalo para cualquier lector al que hasta los cuentos le ayudan a entender el mundo y recordar Cuando era divertido.