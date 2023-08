El festival internacional reggae Rototom Sunsplash baja hoy el telón de su 28ª edición tras una intensa semana de conciertos y actividades en Benicàssim con un público multicultural de más de 70 países de los cinco continentes.

El certamen sorprende este año, en su jornada de clausura, con un espectáculo que fusionará el reggae con el flamenco, bajo el título 'El mundo flamenco saluda a Bob Marley'. El proyecto extraordinario se estrenará sobre el Main Stage, a las 21.30 horas. El show inédito, que ha sido ideado por el músico Israel Suárez El Piraña, reinterpreta los temas más conocidos de Bob Marley en clave flamenca y en inglés en la voz de un elenco artístico que incorpora a grandes figuras de la música, muchas vinculadas directamente con el cante jondo. El elenco suma a Josemi Carmona, Álex Conde, Alana Sinkey, Noemí Humanes, Josue Ronkío y Juan Carmona Jr, y cuenta con la colaboración de Kiki Morente.

Leyendas del reggae

Pero la velada también se rendirá a dos leyendas mundiales del reggae como son UB40 y Anthony B. Los ingleses UB40 son uno de los grupos de reggae de mayor éxito en todo el mundo y, a menudo en sus giras mundiales, fueron los primeros en llevar el reggae a muchos países donde la cultura jamaicana era aún desconocida.

Un fuerte compromiso político caracterizó sus primeros discos, mientras que más tarde se decantaron por un enfoque más pop-reggae sin negar las raíces del sonido jamaicano. Tras varias escisiones y cambios, el cantante original Ali Campbell ha regresado recientemente con UB40 después de una carrera en solitario de enorme éxito. La formación subirá al Main Stage a las 23.00 horas.

Le tomará el relevo (00.45 horas) Anthony B, embajador de la vuelta a las raíces de la música jamaicana en los años 90, famoso por la gran energía de sus directos. El ataque a la corrupción en su país Fire Pon Rome fue su primera canción que tuvo un gran éxito. Anthony B actuará con la banda austriaca House Of Riddim, cerrando el Main Stage de la edición United for Peace. También habrá representación en esta jornada de cierre de la escena musical española, con un doblete valenciano que lidera La Fúmiga (Main Stage, 20.00 horas). Y el Lion Stage plasmará el talento de Nativa.

Cierre del Foro Social

La clausura musical del festival estuvo precedida, como cada verano, con el cierre del Foro Social, en la que el periodista y embajador mundial de WikiLeaks, el británico Joseph Farrell, fue la voz de Stella Assange, abogada del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la charla en el recinto.