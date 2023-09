El hipermaterialismo digital ‘toma’ el EACC con Michele Gabriele

El Espai d’ArtContemporani de Castelló (EACC) abre este sábado su temporada expositiva con la muestra' I see you repeating this, I warn you in the sweetest way', del artista internacional italiano Michele Gabriele que, a sus 40 años, se ha consolidado como uno de los referentes de la cultura visual contemporánea, con exposiciones de primera línea por todo el mundo. Con sus esculturas hiperrealistas, Gabriele aborda de manera irreverente y personal cuestiones conmovedoras del mundo posdigital contemporáneo, abordando de manera única los materiales y la representación en un estilo que él define como hipermaterialismo digital o posdigital.

La exposición, que se podrá ver en el EACC hasta el 14 de enero, abriendo el curso, lleva el nombre de uno de los poemas del artista. Un verso que funciona como un punto de partida traslúcido para la exposición, que se despliega en las salas del espacio de la calle Prim en diferentes escenas de una ficción no concreta, como «un escenario con una temporalidad suspendida en el que actúan cuerpos, materiales, gestos y referencias», según palabras del comisario, el director delEACC, Carles Saurí. «Son sustancias con las cuales el artista especula sobre la vulnerabilidad de los arquetipos de la historia del arte, cuestiona los conceptos figurativo y abstracto y habla sobre la muerte de un amigo desde una mirada subacuática a un mar cargado de nostalgia». Gabriele propone en elEACC una narrativa que revisa diferentes políticas contemporáneas y tramas personales, una reconstrucción ficticia que guarda relación con ejercicios narrativos como la llamada visionary fiction, la ficción especulativa o la fabulación crítica. E invita al público a recorrer la exposición desde una perspectiva en tercera persona, fomentando la exploración de unos biomas formados por piezas que presentan interconexiones conceptuales, personales y políticas. Cuestiona el arte moderno En las exposiciones de Gabriele, las obras funcionan como personajes de una realidad fracturada, con referencias simbólicas a la cultura visual contemporánea y a temas y memes de la historia del arte. Su trabajo escapa de categorías definidas para poner en cuestión, como en el EACC, el relato de la autonomía del arte moderno y usa la ciencia ficción como herramienta, entendiendo la exposición como un espacio de afección entre las sustancias y objetos que lo estructuran y lo habitan.