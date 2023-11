Què tenen les muntanyes, els massissos i serralades, que tan atraient resulta? Què mora en aquests alts pics, gelats alguns d’ells? És la naturalesa salvatge, la poderosa vibració del primigeni, els perills que aguaiten? O potser és el silenci que un sent en aconseguir la meta de l’ascens, aquest assossec que penetra a l’interior del cos i que arribem a identificar com un estat de pau absoluta i eterna? Són les muntanyes un veritable repte, una fascinació encara avui, en ple segle XXI, a pesar que cada vegada hi hagi menys llocs verges que conquistar i gaudir sense haver alterat abans el mateix sòl que trepitgem.

Aquest dilluns, 13 de novembre, el Teatre del Raval de Castelló torna a convertir-se en l’epicentre d’un dels cicles de cinema més singulars del calendari anual. Es tracta de la Setmana de Cinema de Muntanya, que organitzen el Centre Excursionista de Castelló, el Club de Muntanya de Castello, el Club Grimpa Castellet i l’Espeleo Club de Castello, i que aquest 2023 aconsegueix la seua 23 edició.

«És una de les millors edicions», explica José Luis Viciano, un dels responsables d’aquesta iniciativa, ja que, ens compta, «comptem amb una programació especial de sis diez»1 en la qual destaca la presència com a convidats especials «als germans Eneko i Iker Pou», dos dels esportistes d'escalada més importants del moment, així com «a l’explorador polar Ramón Larramendi, un autèntic referent en les exploracions àrtiques».

Programació

A les 20.00 hores, d'aquest 13 de novembre, s'iniciarà la Setmana de Cinema de Muntanya amb la projecció de Sendero norte, de Pablo Martín, un documental que narra el periple de quatre amics que s’aventuren a creuar Escòcia en bicicleta, des de la seua frontera sud fins a la mar del Nord. Un país hostil, inhòspit i salvatge amb un clima tan plujós com canviant. Una ruta realitzada amb total autonomia que portarà a l’espectador pels paratges més bells de les desconegudes Terres Altes d’Escòcia.

A més, i fora de concurs, es veurà Khan Tengri, el señor de los hielos, d’Alexis Edo. El Khan Tengri i els seus imponents vessants, que s’alcen fins als 7.010 metres d’altitud, fan que el cim d’aquesta majestuosa muntanya siga un repte a l’abast de molt pocs. Aquest documental narra el plantejament que va realitzar el castellonenc Alexis Edo per a intentar arribar al cim d’aquesta desafiadora i perillosa muntanya d’estil alpí.

Dimarts, 14

El dimarts, dia 14, s’oferiran Sima de la higuera, una cavidad hipogénica, de Jordi Carrión, i la pel·lícula Ladakh, hielo en el pequeño Tíbet, de Joan Borrás i Pere Montasell. La primera endinsa al públic en la Sima de la Higuera de la mà de Salvador Mateo, el president de la Federació d’Espeleologia de la Regió de Múrcia. Aquesta cavitat és un notable exemple de cova de gènesi hipogènica i presenta uns espeleotemes únics en el món que descobrirem en aquesta visita al subsol.

En la segona, el públic viatjarà a Ladakh, conegut també com «el xicotet Tibet», està situat al nord de l’Índia i fa frontera amb el Pakistan a l’oest i amb el Tibet, ocupat per la Xina, al nord. El passat hivern, un grup d’alpinistes van explorar la vall de Nubra al nord de Ladakh, una vall estratègica per a la qual fa falta un permís per a poder entrar-hi, fins i tot per als mateixos hindús. En aquesta vall acaben les muntanyes de la cresta que inclou el conegut K2, la segona muntanya més alta del planeta. Aquest documental mostra la vida a Ladakh, amb el budisme tibetà autèntic i genuí present en cadascun dels seus racons, les altes muntanyes i les grans cascades gelades.

Dimecres, 15

El 15 de novembre, el Raval projectarà el film Del planeta. Cerro torre, de Javier Álvaro, on la Patagonia, un dels llocs més amagats i inhòspits del planeta, cobra protagonisme. Una terra on els vents són feroços i els canvis de temps, imprevisibles. Però també, és un lloc d’una bellesa colpidora que ha captivat exploradors i aventurers des que es va descobrir.

Alberto Iñurrategi, Martin Pala i Juan Mari Iraola són tres d’eixos alpinistes atrets per l’espectacularitat dels seus paisatges i, per descomptat, de les seues muntanyes, especialment la del Cerro Torre: «la més espectacular convulsió geològica que l’escorça terrestre haja llançat cap al cel», com la va definir l’alpinista Lionel Terray. En les seues parets s’han escrit algunes de les pàgines més boniques de la història de l’alpinisme i, encara hui, continua sent un focus d’atracció per als amants de la roca i del gel. Tant, que s’està perdent la seua essència.

En aquesta expedició, els tres alpinistes duran a terme una de les escalades més atractives i visuals que es poden fer en un procés a cavall entre la fascinació de descobrir un món de fantasia i la perplexitat de veure en què s’està convertint. Una història d’atracció, sentiments i contradiccions.

Dijous, 16

El dia 16 arribarà Abriendo camino, vol. 1. Jordania, que presentaran Ángela Altaba i Juan Miguel Ponce. Es tracta d’un projecte de cine documental, iniciativa de la FEDME que, junt amb el Programa Mujer, busca visibilitzar l’alpinisme femení. Dirigit per Juan Miguel Ponce, de MediaPS, i amb la participació de l’equip femení d’alpinisme com a protagonistes. En el capítol 1 viatgem a la península Aràbiga per a obrir rutes noves i així deixar una empremta femenina en el món de l’escalada.

Divendres, 17

El divendres, 17 de novembre, será el torn dels germans Pou. Tots dos visitaran la capital de la Plana per a presentar Aúpa Pou: una vida encordados. Amb aquest títol, Iker i Eneko donaran a conéixer el seu primer llibre i protagonitzaran una conferència que repassarà tota la seua carrera i se centrarà especialment en els últims anys d’aquesta, amb expedicions molt interessants a l’Himàlaia, els Andes, la Patagònia o l’Amazònia. Des de l’escalada extrema en grans parets fins a les vies mes difícils del món en escalada esportiva, grans descensos d’esquí o expedicions als llocs més remots del planeta, els Pou mai deixen de sorprendre’ns amb la seua imaginació i creativitat.

La XXXIII Setmana de Cinema de Muntanya oferirà el 21 de novembre una sessió més, i ho fará amb la projecció del film Anori, inuit windsled, seleccionat en el BBVA Torelló Mountain Film Festival 2023. Aquesta sessió suposa la seua reestrena a Castelló, i per a l’ocasió hi seran presents Ramón Larramendi i Carlos Pitarch. La pel·lícula, rodada a Groenlàndia, revela la grandiositat i delicadesa d’aquests territoris congelats, però també és una denúncia de la vulnerabilitat i fragilitat a què s’enfronten, enmig del canvi climàtic que els afecta. El film ens submergeix en la travessia amb el Trineu de Vent de l’expedició SOS Artic 2022, liderada per un dels majors exploradors polars de l’actualitat: Ramón Larramendi.