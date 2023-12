Perseguir un sueño, y alcanzarlo. Es lo que ha conseguido Carlos Ruano, al que su pasión por el cine le llevó a "liarse la manta a la cabeza" y marcharse a Madrid en busca de un futuro entre guiones, cámaras, actores y rodajes. Ahora, con 43 años, está detrás de series como 'Física y Química', 'Un asunto privado', que protagoniza Jean Reno, y la nueva de Netflix, 'Respira'.

Empecemos por el principio. Ruano cuenta que tenía el gusanillo del mundo del cine desde muy pequeño, cuando "cogía la cámara de mis padres y hacía cortos muy malos con mis amigos con 15 años". Tras estudiar en el instituto Cabo de la Huerta, cursó Fisioterapia en la Universidad Miguel Hernández de Aliccante porque sus padres le dijeron que tenía que hacer "una carrera seria". Cuando acabó, dijo "ahora o nunca" y se fue a Madrid.

Allí los inicios fueron duros, compaginaba estudios y trabajo en un piso compartido "que se caía a pedazos", pero que tenía su parte positiva porque estaba con gente con las mismas inquietudes. Hizo un curso general de cine en una escuela, en la que pasó por todos los departamentos y que le sirvió para tener una visión global, y después un máster de guion en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Su primera oportunidad como guionista llegó con 'Física y Química', la serie juvenil de finales de los 2000 que lanzó al estrellato a Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Andrea Duro o Javier Calvo y que supuso su trampolín. Hizo una prueba y al creador y coordinador Carlos Montero le convenció y entró como guionista júnior. "Se arriesgó conmigo, al principio fue muy difícil porque tienes mucha presión", explica.

En la cuarta temporada se fue Montero y le ascendieron a él de coordinador de guiones. "Fue llegar y besar el santo, no es normal empezar con una serie que funciona tan bien", admite.

Sus siguientes trabajos fueron en las series 'Cuéntame un cuento', una adaptación de cuentos infantiles convertidos en thrillers, en 'Vive cantando' y en 'Un asunto privado', estrenada en Amazon Prime y con Jean Reno y Aura Garrido de protagonistas, así como en la película de terror 'Trece exorcismos'.

Entre guion y guion, Ruano ha dirigido cuatro cortos: en 2006 'Dulces', donde se adentra en la temática LGTBI, que continúa en 2011 con 'Turno de Noche', en 2017 con 'Piscina' y el último, 'Tu tijera en mi oreja', que cuenta con Miguel Ángel Muñoz como uno de los protagonistas. Y es que la dirección "siempre" le ha gustado, pero la carrera profesional le ha llevado más por escribir: "Con los cortos lo que hago es quitarme el gusanillo de dirigir de vez en cuando".

'Tu tijera en mi oreja' no deja de recibir reconocimientos, ha sido seleccionada en 95 ocasiones en distintos festivales y ha recibido 28 premios. Se ha quedado, además, a las puertas de ser candidato a los Goya como mejor corto. 'Es una pena, me habían dicho que era muy difícil, no solo es lo que bien que funcione, también depende de la gente que conozcas, yo del mundo de la tele sí, pero del cine no tantos', sostiene.

Su último trabajo, en el que además de coordinador de guiones es productor ejecutivo, es 'Respira', una serie nueva de Netflix en pleno proceso de rodaje. Se trata de una de las grandes apuestas del gigante audiovisual y cuenta con un elenco encabezado por Najwa Nimri, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez y Manu Ríos.

Las diferencias ente escribir guiones para películas o hacerlo para series son notorias, tanto en el tiempo que se dedica como en el volumen: "Un guion de una película se hace en mucho tiempo y vas haciendo versiones, mientras que en una serie de televisión es más trabajo, pero vas más rápido porque es una industria que lo quiere en una fecha determinada".

De hecho, Ruano pone el ejemplo de Ciudad de la Luz, que en el mundillo cinematográfico en Madrid sostiene que mucha gente desconoce que está de nuevo en marcha: "Saben lo que ocurrió, que se cerró, pero la sensación es que hay gente que no se sabe todavía que está abierto el complejo, falta promoción, vender las bondades de rodar en los estudios, el clima, etc. a mí muchos me preguntan "¿pero no estaba cerrado?", y es una pena".

Pasar de dirigir cortos a una película es "un salto grande" que le hace ilusión, pero no entra de momento en sus planes.