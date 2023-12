Una primera novela suele ser un reto, una manera de experimentar, de entrar en contacto con los lectores, de conocerse a uno mismo como autor, de aprender e iniciarse. Para el jurado de los premios Atlantis La Isla de las Letras, el estreno literario del vinarocense residente en Sant Jordi Juan José Gilabert, ha sido todo un descubrimiento, razón por la que le han concedido el primer premio en la categoría de ciencia ficción.

Estreno literario y primer premio. ¿Se puede empezar mejor?

Estoy muy contento y, sobre todo, sorprendido gratamente. Al final, soy consciente de que es la primera novela, con todo lo que ello significa, pero al jurado le gustó mucho cómo estaba escrita y sus singularidades, cómo está construida, la idea, los personajes y la trama que los mueve.

‘Ápeiron. El secreto del Valle’ no es precisamente una novela de ciencia ficción clásica como el género podría dar a entender.

Es más una hibridación de géneros y, de hecho, es lo que puso en valor la editorial, aun habiendo una dificultad para ubicarla en un género concreto. De hecho, yo no pensé que estaba escribiendo una obra de ciencia ficción. Tiene parte histórica, de fantasía, de aventura, y luego está la percepción del lector. Cambia mucho. La mezcla da pie a que cada uno haga su propia interpretación.

«Las reacciones que más me han sorprendido son las encaminadas al realismo mágico»

Ahora te premia un jurado, pero la novela se publicó en el 2022, por lo que ya tendrás también el veredicto de los lectores. ¿Cuáles han sido las impresiones que te han llegado en este tiempo?

Las reacciones que más me han sorprendido son las encaminadas al realismo mágico. Me han escrito de forma muy personal describiéndome escenas que le han pasado a algún lector similares o casi idénticas a las que yo he contado con los personajes.

¿Cuál fue el origen de esta novela?, ¿de dónde arrancó la trama que ha dado forma a la historia?

Al ponerme a escribir no tenía la intención de crear esta historia, lo que tenía en mente era exponer un modelo distinto sobre los viajes en el tiempo. Nunca supe cómo hacerlo y un día comencé a escribir escenas sueltas sobre cuestiones que tenían más que ver con la intuición, lo que me abrió la puerta a la imaginación y descubrí que esto podría dar explicación a lo que yo quería contar, y ya no pude parar. Fue algo frenético.

«Mis protagonistas son personajes vulnerables, lo contrario de los héroes típicos que buscan el origen del mundo»

Viajes en el tiempo, personajes en dos épocas históricas muy distintas, escenarios muy próximos... ¿Son los elementos clave?

Diría que esta novela es una alegoría de los estudios sobre el universo cuántico, basándome en la teoría del multiverso, y esa es la razón por la que la ubican en ciencia ficción. Alguien que haya leído sobre física cuántica sabe que es un poco ciencia ficción, los mismos científicos reconocen que es difícil de definir, trabajan con el control estadístico de sus propios estudios. Y a esa complejidad he querido darle solución a través de la ficción. He prescindido de personajes que sean científicos o físicos teóricos. Mis protagonistas son personajes vulnerables, lo contrario de los héroes típicos que buscan el origen del mundo, y lo que les pasa explicaría un posible multiverso o realidades alternativas a la que conocemos.

Un propósito complejo que ha sabido resolver y con premio.

Tras la novela hay un importante trabajo de documentación, porque quería dar verosimilitud al relato. Ha encajado bien, ha sido como un juego escribirla.