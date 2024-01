La política cultural valenciana sigue en pleno proceso de cambio tras el anuncio, con algo de sorpresa, de la no renovación de Carles Àngel Saurí al frente de la dirección artística del Espai d’Art Contemporani de Castelló.

Saurí accedió al puesto hace ahora dos años tras superar una convocatoria abierta en la que presentó su particular proyecto de gestión del espacio artístico castellonense. El contrato de la licitación era de dos años prorrogables a otros dos, si bien desde la Conselleria de Cultura se decidió este pasado mes de diciembre no ejercer esa opción dejando vacante el puesto que «recupera» Lorenza Barboni, tal y como han confirmado a Mediterráneo desde el área autonómica de Cultura así como la propia Barboni (quien nos ha confirmado que su designación responde a una «promoción interna» de su puesto de trabajo en el EACC), si bien no se sabe cuándo se materializará dicho cambio.

Cabe recordar que Barboni ya se puso al frente del EACC durante un periodo de diez años, de 2008 a 2018, tras la salida de Juan de Nieves como director artístico

Balance

Al preguntar a Carles Àngel Saurí sobre su no renovación, asegura a este diario que «sabíamos que pasaría», haciendo referencia al cambio político en el gobierno valenciano tras las últimas elecciones autonómicas.

Tras su salida, el balance de la gestión de Saurí, que él define como «positivo, aunque creo que hay cosas que podríamos haber hecho mejor», se salda con cuatro proyectos expositivos ex profeso para el EACC, como fueron las colectivas El descrèdit de la realitat y Sneckdown y las muestras individuales La Ciutat delTransport, a cargo de Francesc Ruiz, y I see you repeating this, I warn you in the sweetest way, de Michele Gabriele.

El punto fuerte de este periodo han sido las actividades complementarias y talleres de mediación que ha desarrollado elEACC, como el club del videojuego Co-op o Parament (un programa de estudios de temporalidad quincenal), además de un proyecto de archivo digital bajo el títuloEaccdoc.

Lo que queda

El 18 de febrero será el último día de la exposición de Gabriele. Tras ella, el EACC acogerá otros dos proyectos artísticos coordinados por Saurí a partir de marzo. Se trata de la propuesta expositiva de la artista castellonense Pilar Beltrán Filtraciones y de la exposición de Nicoleta Moise Reclinar la imagen, torcer el gesto, bajo la curaduría de Elena Rocamora, Irene Sánchez y Maria Vidal.

Faltará concretar la programación del segundo semestre, que ya está ideada por parte de Saurí, aunque ahora puede variar tras su salida.