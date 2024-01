Pablo Sánchez: «Ciudad Jara se ha consolidado hasta el punto que aspirábamos»

Ciudad Jara es el último proyecto musical de PabloSánchez, quien fuera líder del grupoLaRaíz. Tras recibir en 2023 el premio Odeón a Mejor Grupo Revelación Rock y el Premi Carles Santos de la Música Valenciana, este 13 de enero se subirán al escenario del Auditori i Palau de Congressos de Castelló como parte del circuito Sonora que impulsa el Institut Valencià de Cultura (IVC)con el objetivo de desestacionalizar la oferta musical en la Comunitat Valenciana.

En la sala sinfónica, el conjunto de Gandía presentará el que es su último disco, La velada del lobo.

Este pasado 2023 publicasteis vuestro tercer trabajo discográfico, ‘La velada del lobo’. Tras tres álbumes, y sus giras correspondientes, ¿diríais que el proyecto de Ciudad Jara ha logrado consolidarse? ¿Estáis donde queréis estar en el plano profesional?

Se ha consolidado hasta el punto que nosotros aspirábamos. Ser una banda fuerte, defender el directo de la mejor manera y haber llegado a un buen número de oyentes. Estamos donde soñábamos estar, pero nos ha costado mucho esfuerzo.

Habéis vivido un intenso ‘tour’ y ahora, tras un breve parón navideño, reemprendéis la marcha con la mirada puesta en Castelló, donde actuaréis el 13 de enero. ¿Qué puede esperar el público castellonense de ese concierto?

Estamos inmersos en una gira de salas que nos ocupa el otoño y el invierno, así que, aunque sea el primero de este nuevo año, no es el primero de este ciclo para la banda, y estamos en un buen momento. La gente podrá disfrutar de un concierto en el que cuidamos muchísimo la parte musical, que está pulido al detalle, y en el que buscamos que se cree una relación muy caliente entre el público y el artista. Es un espectáculo serio y divertido a partes iguales.

¿Qué importancia le dais a las giras?

Toda la del mundo, porque es la manera que tenemos de vivir de esto. Algunos estamos hechos para esto y es lo que mejor sabemos hacer.

El año pasado fuisteis uno de los protagonistas en los Premis Carles Santos de la Música Valenciana. Este tipo de reconocimientos, sea uno finalista o ganador, son en cierto modo una recompensa al trabajo bien hecho, ¿no? ¿Qué valor le concedéis?

Tiene el mismo valor que pueda tener que le gustes a cualquier oyente. Lo que pasa que es una plataforma de visibilidad más, además formada por especialistas y esto siempre ayuda.

Antes no lo hemos mencionado, pero vuestro concierto forma parte del circuito Sonora que impulsa la Generalitat. ¿Qué os parecen este tipo de iniciativas que buscan promover e impulsar el talento musical de ‘la terreta’?

Pues algo necesario. Esta zona es cuna de infinidad de artistas, algunos consolidados y muchísimos emergentes. Hace 15 años era una quimera.

Tras el anuncio, casi por sorpresa, de la «despedida» de Zoo, y teniendo en cuenta que otros grupos valencianos como Smoking Souls también han decidido hacer un alto, ¿pensáis que existe una pequeña crisis en el ámbito de la música valenciana? ¿O, más bien, hay proyectos que llegan a su fin porque es necesario (musical y emocionalmente)?

Creo que hay pocos grupos que lo dejen por capricho o por que la industria no les ayude. Si lo dejan es porque hay motivos de sobra para hacerlo. La vida musical, como la personal, tiene distintas etapas. No siempre eres la misma persona, y no siempre eres el mismo músico. Respeto máximo.

Aunque no somos muy dados a las etiquetas, si alguien tendría que definir vuestra música, vuestro estilo, ¿cuál o cuáles serían?

Ponernos etiquetas a uno mismo es, aparte de pretencioso, muy limitante. Eso es cosa de los críticos, o del público…

Para finalizar, ¿entendéis la música como un manifiesto, una necesidad de ejercer el derecho a la libertad, un sentimiento…?

Entre muchas otras cosas, sí. Pero la música es algo inclasificable a nivel emocional o de una manera objetiva. Cada uno la vive o la necesita expresar de una manera o por un motivo distinto.