¿Cuáles son las novedades del SONS Castelló esta primavera?

El Cicle de Músiques Independents de Castelló, comúnmente conocido como SONS, afronta esta primavera de 2024 con varias novedades con respecto a ediciones anteriores, tal y como señala la propia organización de este certamen que el pasado año celebró su 20º aniversario.

En primer lugar, la edición primaveral de este año ofrecerá a sus fieles dos propuestas de música en directo y una proyección audiovisual, algo que nunca antes se había producido. Asimismo, el primer concierto se celebrará en un espacio muy especial pero que en los últimos tiempos no era habitual, como es el Real Casino Antiguo de Castelló, un escenario «donde disfrutamos en el pasado de conciertos tan memorables como el de Vic Chesnutt o Stars of the Lid», señalan desde Septiembre Recuerdos y Born! Music, encargados de este ciclo de conciertos en el que colabora el Ayuntamiento de la capital de la Plana.

El último álbum de Kristin Hersh es 'Clear Pound Road' (Fire Records, 2023), un verdadero 'road trip'. / Pete Mellekas

Será el 16 de abril, a las 20.00 horas, cuando la legendaria Kristin Hersh, líder de las míticas Throwing Muses, dé el pistoletazo de salida del SONS Castelló de primavera en el Real Casino. La cantante y guitarrista de Atlanta, Georgia, es, por derecho propio, una de las reinas de la escena musical alternativa de las últimas décadas. De hecho, es imposible no identificar el underground estadounidense sin sus temas provocadores y confesionales.

Un documental

En el mes de mayo, concretamente el día 13, a las 20.00 horas, y ya en el Teatre del Raval, marco predilecto del SONS, se proyectará un documental que el realizador Adam Brenes ha preparado con motivo del 20 aniversario del Cicle de Músiques Independents. Cofundador de Micrea Film Projects, el castellonense es un referente en el ámbito del audiovisual en la provincia.

El colofón

Otra figura clave de la música de los 90 será la encargada de clausurar el ciclo primaveral del SONS el 27 de mayo. Se trata de Laetitia Sadier acompañada por The Source Ensemble, La francesa ha aprovechado el parón momentáneo de su grupo Stereolab para grabar un nuevo disco y ofrecerlo en directo para todos sus devotos fans.

Laetitia Sadier regresa una vez más al SONS Castelló, esta vez en solitario. / MEDITERRÁNEO

Todas las propuestas son de entrada voluntaria.