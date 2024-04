Arde Bogotá encabeza una nueva tanda de confirmaciones del FIB 2024

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha dado a conocer más nombres que pasan a engrosar el listado de su cartel 2024. En esta nueva tanda de artistas, destaca la presencia de Arde Bogotá, grupo que ha revolucionado el panorama rock en España.

Junto a los murcianos, la macrocita confirma también a la banda madrileña La Paloma, al dúo australiano Two Another y a la artista pop británica Chinchilla, quien ha acumulado con su sencillo Little Girl Gone más de 200 millones de reproducciones combinadas convirtiéndose en un verdadero fenómeno a nivel mundial, siendo además la primera artista solista femenina del Reino Unido en encabezar la lista de artistas emergentes de la prestigiosa Billboard.

Desde sus inicios, Arde Bogotá siempre ha querido reflejar el sentir de su generación en su música. Autoproclamados «una banda de rock», nunca han escondido sus referencias, eclécticas y diversas, que abarcan a Artic Monkeys o Foo Fighters, pasando por Miley Cirus o Bad Bunny.

La cantante y compositora británica Chinchilla. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, La Paloma, uno de los nombres más destacados de la nueva hornada de bandas de guitarras en España, publicó el pasado 2023 su álbum de debut, Todavía no (La Castanya, 2023), con unas letras bastante más personales que políticas, un trabajo que explora valiosos nuevos ángulos en sus composiciones, con las dosis justas de escepticismo y desencanto, pero siempre con un ritmo perfecto para disfrutar a tope en directo.

En cuanto a Two Another, conjunto formado por el británico Angus Campbell y el estadounidense Eliot Porter (ambos se conocieron en Sidney, Australia), ambos definen su estilo como algo muy influenciado por artistas como Tom Misch, Masego o Benny Sing. Música para subir el ánimo y hacer algo mejores los días malos.

Abonos

Todavía quedan abonos para disfrutar del FIB a partir de 45,50 euros más gastos de gestión. Para mayor información sobre los servicios del festival o para adquirir uno de los billetes de entrada a la experienci fiber, visitar su web.