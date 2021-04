El Joventut Almassora consiguió su primera victoria de la liguilla por la permanencia al vencer al Juan Grande por 2-0 en Boqueres. Tras una primera mitad sin goles, en la reanudación Aída Samit inauguró el marcador y, en el tiempo de descuento, Yannel Correa firmó la sentencia para amarrar tres puntos muy importantes.

El cuadro de Miguel Armenteros estaba obligado a conseguir el triunfo después de no poder hacerlo en sus primeros cuatro partidos. El envite se caracterizó por su equilibrio en una primera parte en la que no hubo un dominador clarividente sobre el terreno de juego. La gran cantidad de ocasiones de gol no fueron suficientes para que se moviera el marcador. Aída tuvo las dos más claras para las locales mientras la arquera Kanae Fukumura estuvo francamente acertada para abortar el peligro en las acometidas visitantes

Tras el descanso les llegó el momento a las almazorenses, que destaparon el tarro de las esencias muy pronto. A los 11 minutos del segundo tiempo Iris Domínguez ejecutó una falta magistral pero el balón se estrelló en el larguero, sin embargo, Aída Samit, muy atenta, recogió el cuero para mandarlo a la red y colocar el 1-0 en el luminoso. Con ventaja todo se ve de otro color, pero el Juan Grande pudo empatar por mediación de Yanira Morán. Le iba a tocar sufrir al Joventut Almassora en la recta final, pero también pudo llegar la diana de la tranquilidad, en una acción colectiva culminada por Águeda. Finalmente, así fue. En el minuto 91 Yannel Correa marcaba el segundo tanto para sentenciar la contienda con un testarazo y así dar un paso hacia la permanencia en Reto Iberdrola.

Al equipo albinegro le quedan tres partidos para certificar su permanencia en Reto Iberdrola, concretamente debe jugar en Málaga y recibir al Córdoba y La Solana en Boqueres.

Ficha técnica:

Joventut: Fukumura Kanae; Yannel Correa, Iris Domínguez (Paula Rasanz, min. 79), Anna Lizárraga, Yanna Moreno, Anabe Martínez (María López, min. 65), Alba Santamaría (Sarahi Arteaga, min. 70), Aida Samit, Luzme Suárez, Águeda González y Wanda Gómez.

Juan Grande: Cristi Recalde; Natalia Acuña (Arisleyda, min. 88), Mar, Fanny, Carla (Zoraida Rubio, min. 77), Yanira Morán, Alba (Gisele de Win, min. 77), Daysy, Aitana, Cora y Raquel Quintana (Mariola Navas, min. 68).

Goles: 1-0. Min. 56: Aida Samit. 2-0.Min. 91: Yannel Correa.

Árbitro: Noelia Badía González. Amonestó a la local María López; y a las visitantes Yanira Morán y Carla.

Campo: Boqueres.