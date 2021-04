Qué bien le iría al CD Castellón ganar esta tarde-noche (20.30, hora peninsular) al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. El conjunto que entrena Luis Miguel Ramis no es una de las mejores potencias futbolísticas de esta LaLiga SmartBank, así que es un equipo ganable por la escuadra de la capital de la Plana. Y ganar en este campo sería dar un paso de gigante hacia la salvación. Con 42 puntos todo se vería de mejor color.

Salvo la pifia de la última salida al campo del Alcorcón, el conjunto orellut empieza a ofrecer mejores sensaciones. Con potra o sin potra, va sumando puntos que le están acercando a la permanencia, cuando hace tres meses se veía todo de color negro. Hay que confiar en que la suerte también ampare a un Castellón al que la fortuna le ha sonreído en los últimos compromisos que ha disputado, teniendo a sus aficionados al borde de un ataque de nervios.

Incluso el empate se podría venir bien. En esta categoría, y visto cómo está la zona baja de la tabla, sumar siempre está bien. Sea mucho o sea poco. Obviamente hacerlo de tres en tres sería genial, pero cuesta mucho arrancar puntos fuera de casa. Si se puede ganar, mejor, pero lo importante sería no perder para no distanciarse mucho respecto a los equipos que tiene el Castellón por encima.

Tercer triunfo

Ganar en el campo del Tenerife le supondría al equipo de Juan Carlos Garrido sumar la tercera victoria lejos del estadio Castalia. Desde la primera (Ponferradina, primera jornada) hasta la segunda (Albacete, 32ª) pasó muchísimo tiempo. Ahora que los albinegros están en un mejor momento, como lo certifica el hecho de solamente haber perdido uno de los cuatro últimos partidos, estaría bien dar otro golpe de efecto con un triunfo, que sería el tercero del curso.

El Tenerife es un equipo sólido como local. Solo ha perdido tres encuentros en lo que va de campaña. Fue ante el Sabadell y el Mirandés (por 1-2); y frente al Logroñés (0-1). Además, la escuadra canaria empató cinco veces y venció en un total de nueve. Otra cosa es fuera de casa donde todo le está costando mucho de conseguir.

El Castellón, por su parte, lejos de su feudo venció dos partidos, empató seis y perdió nueve. De un tiempo a esta parte, la escuadra albinegra se ha hecho más dura de pelar. Está sacando bastantes puntos, y además en Castalia mantiene una buena línea.

El de esta noche será el tercer duelo entre castellonenses y tinerfeños de esta temporada, y primero que se jugará en el Heliodoro Rodríguez. Los dos anteriores fueron para los insulares, tanto en Liga como en la Copa del Rey.

Novedades

Para este partido, el técnico Juan Carlos Garrido recupera al mediocentro Josep Señé, tras cumplir el partido de sanción y al delantero Igor Zlatanovic, que no jugó ante el Mallorca por esa curiosa cláusula del miedo, aunque finalmente no ha entrado en la citación. Y el resto de plantilla está en perfecto estado de revista, así que el técnico del Castellón podrá formar con el once de gala. Quién sabe si el citado Señé, además de Marc Mateu (no jugó ni un minuto ante el Mallorca), recuperan su puesto en el once.

Por su parte, el Tenerife perderá por sanción al lateral valenciano Carlos Pomares, a la vez que no estará disponible por lesión Gio Zarfino, lastimado en Cartagena, así como el capitán Suso Santana que sigue aislado del equipo por covid-19. El que regresará ante el Castellón es Javi Alonso tras cumplir el partido de suspensión; y será titular en el centro del campo. Además, su técnico Luis Miguel Ramis dirigirá a su equipo desde la grada por sanción de dos partidos, tras la roja en Miranda,

Precedentes

No son muy halagüeños. Los 24 duelos anteriores entre tinerfeños y castellonenses acabaron con dos victorias albinegras, cinco empates y hasta 17 triunfos de los blanquiazules.