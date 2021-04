Nueve meses y medio después, CD Castellón y UD Logroñés vuelven a verse las caras. El partido del domingo (18.15 horas) en Castalia adquiere tintes casi de cara o cruz, puesto que el ganador tendrá su objetivo al alcance y el perdedor se verá muy comprometido, si bien con una oportunidad de enmendarse.

El 18 de julio, los penaltis privaron al Castellón de celebrar el ascenso por la vía rápida. Los blanquirrojos, también desde el punto de penalti, neutralizaron en los últimos instantes el gol de un riojano como Adrián Lapeña. De la misma manera que dos meses después, ya en la prolongación, volvió a repetirse la historia. Rubén Díez puso a los orelluts por delante, pero el encuentro acabó, entonces, con una nueva igualada.

Así llegan

Igualados a 40 puntos, esta retomada rivalidad (la Unión Deportiva Logroñés ha cogido el testigo del desaparecido Club Deportivo Logroñés) vive un nuevo capítulo en poco tiempo. El que gane, ya con 43 y cinco jornadas por delante, estará virtualmente salvado. Pero el que pierda, podría volver a entrar en la zona de descenso, además del golpe moral que supondría. Estamos hablando de uno de esos encuentros que valen siete puntos: los que tú sumas, los que deja de sumar el oponente y el bonus del golaveraje particular.

Para los albinegros, resulta imposible no pensar también en el siguiente compromiso, contra el Cartagena en Cartagonova. De sumar los seis puntos, si no matemáticamente, celebrará que su regreso al fútbol profesional no ha sido efímero. A partir de ahí, un amplio abanico de opciones. Desde no sumar ninguno y verse de nuevo con el agua al cuello o a lograr cuatro, que también sería un balance altamente satisfactorio.

🎙🗨 Josep Señé visita la clínica Salut Dental Monfort 🦷: “Es fundamental el apoyo que sentimos de la afición, nos vamos a dejar la piel para lograr la salvación”#PPO👂 — CD Castellón (@cdcastellon) 28 de abril de 2021

Así piensa por Josep Señé

«Llegan partidos que son clave», manifiesta Josep Señé. «Todo lo que sea sumar puntos, será bienvenido para escalar más en la clasificación», incide. «El vestuario se ha hecho muy fuerte, sobre todo se ha visto en el aspecto defensivo. El equipo es muy sólido», corrobora el barcelonés.

El Logroñés llegará, precisamente, tras perder en el Nuevo Las Gaunas ante los murcianos. Por ello, Damián Petcoff ha reconocido que preparan el importante partido en Castalia tras una derrota «dura e inesperada». El argentino añadió que «toca sacar conclusiones, resetear y corregir» cara a la finalísima en Castelló.