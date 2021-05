Sergio García Dols (GasGas) tenía la dedicatoria. "Una carrera en Jerez es la mejor manera de celebrar el día de la madre. ¡Muchas felicidades mamá!". Ha escrito en redes sociales el piloto de Burriana en homenaje a Yolanda, esa sufridora en casa, su fan número uno, poco antes de que arrancara la carrera de Moto3 del Gran Premio de España en Jerez. Después de tener muchos problemas de puesta a punto en los entrenamientos, partiendo 21º en parrilla, con caída incluida en la sesión de calificación del sábado, por fin ha encontrado algo en la moto que le gustaba esta mañana en el warm up, donde ha marcado el 9º mejor crono.

Por eso confiaba en que la cosa iría mejor en carrera. El castellonense ha arriesgado desde el momento en el que se ha apagado el semáforo. De hecho, ha marcado vuelta rápida de carrera en el segundo giro y ha comenzado una impresionante remontada que le ha llevado al grupo delantero en el primer tercio de la prueba, bien colocado en la octava posición. En el Aspar Team eran conscientes de un hándicap que iba a aparecer a medida que la GasGas sumara kilómetros. "El neumático trasero se va a venir abajo", ha comentado el patrón, Jorge Martínez Aspar, y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Además, Sergio, que quería cumplir su palabra y dedicar un buen resultado a su madre, ha ido subiéndose por las paredes para no descolgarse, lo que le ha costado una advertencia de los jueces por exceder los límites de la pista, que ha acabado convirtiéndose en una sanción, un long penalty (vuelta larga) que ha cumplido poco antes de la entrada en meta. Antes, a siete giros de la bandera a cuadros, ya se había caído del grupo delantero, pero ha continuado apretando hasta contactar con la última unidad de ese pelotón, aunque ya sin opciones de pelear por el cajón. Al final, ha sido 13º y suma tres nuevos puntos que le sitúan noveno en la clasificación del Mundial con 24, igualado con su compañero de equipo, Izan Guevara (10º).

Pedro Acosta, espectacular

El líder indiscutible del campeonato es la sensación de Moto3, Pedro Acosta (KTM). Ya es leyenda. Ya pude volverse a Mazarrón. Ya le puede decir a su padre, hijo de pescador, nieto de pescador, bisnieto de pescador, que ya ha cumplido. Pero no, hoy ha empezado una leyenda, pero queda toda una vida, una carrera deportiva impresionante (o eso se adivina), que esta mañana, en el circuito de Jerez, en el trazado renombrado Ángel Nieto, cómo no, se ha convertido en el primer debutante, en el primer rookie, en 73 años de historia del Mundial de motociclismo que consigue subirse al podio en sus cuatro primeras carreras. Pedro Acosta (KTM), de 16 años, segundo en Catar y ganador en Doha y Portimao (Portugal), ha sumado hoy, tras otra carrera impresionante, su tercer triunfo consecutivo y su cuarto cajón consecutivo, la victoria nº 37 de España en Jerez, es decir, el dorsal de este niño, admirador del espectacular piloto norteamericano Kevin Schwantz.

Acosta, que lidera ya el Mundial de Moto3 con una ventaja escandalosa sobre su perseguidor, el italiano Niccoló Antonelli (KTM), al que supera por 51 puntos, es decir, dos victorias, partía desde la posición nº 13 de la parrilla de salida y fue remontando plazas, llegando al grupo de cabeza transcurridas las cuatro primeras vueltas, en las que dominaban Gabriel Rorigo (Honda), Deniz Oncu (KTM), Romano Fenati (Husqvarna) y Andrea Migno (Honda).

Las caídas

¡HISTORIA DEL MOTOCICLISMO! 🔥 ¡𝐏𝐄𝐃𝐑𝐎 𝐀𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐋𝐄𝐘𝐄𝐍𝐃𝐀!



¡El más joven de todos los tiempos en ganar tres carreras seguidas! El primero en 73 años en hacer cuatro podios en sus cuatro primeras carreras @37_pedroacosta #SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/syRYGME4U2 — DAZN España (@DAZN_ES) 2 de mayo de 2021

Todo empezó a cambiar cuando Rodrigo, que parecía claro favorito a ganar, por fin, su primer gran premio se fue al suelo, en una caída cuando lideraba el grupo. A partir de ahí y, sobre todo, como siempre ocurre en Moto3, una docena de pilotos empezaron a pelearse por las tres posiciones del podio. Cuando a falta de siete vuelta, quien se fue al suelo fue Tatsuki Suzuki (Honda), que había salido en la pole y seguía el rebufo de Sergio García, empezaron a definirse las posiciones.

Y la última vuelta empezó después de que Acosta salvase, a lo Marc Márquez, una caída feísima en la curva de Dani Pedrosa. El tiburón de Mazarrón no se asustó, todo lo contrario, y empezó el giro definitivo suicida peleándose con sus compañeros de marca, Jaume Masiá y Oncu, que acabó tirando al valenciano y a Darryn Binder, al perder el control de su KTM cuando peleaba con Acosta por la victoria. El murciano, que había superado con un interior de derechas escalofriante a Masiá y Oncu a la vez, cruzó la meta en plan vencedor escogiendo su lugar en la historia.

Dedicado a las madres

“Quiero dedicar esta victoria a mi madre, en el día de la madre”, ha comentado Acosta ante el micrófono de Dorna TV. “La verdad es que hoy, en Jerez, que no es un circuito que se adapte a mi pilotaje, los que estaban mejor que yo eran, como mucho Romano (Fenati) y Oncu, pero, antes de irme a la parrilla, he hablado con mi jefe (el finlandés Aki Ajo) y hemos quedado que, si había posibilidad, apretase e intentase ganar, sino los puntos, cualquier posición, era buena. Y, mira, nos ha salido”, ha explicado.

“Este es un circuito donde me cuesta coger el ritmo y ha sido un fin de semana mucho más duro que en los tres anteriores”, ha añadido Acosta. “Este triunfo es para el equipo, que ha trabajado duro, para mi entrenador Paco (Mármol) y para todas las madres, especialmente para la mía, insisto. Sé que he conseguido algo que no ha logrado nadie como debutante, pero me acabo de enterar porque, después de Catar, donde lo leí todo y me añadí presión, no he querido saber nada de lo que se sabía de mí”, ha indicado.

Cuando Izaskun Ruiz, de DAZN, le ha hecho saber que ya lleva 51 puntos de ventaja sobre el segundo del Mundial de Moto3, cuando solo se llevan cuatro carreras (95 de 100 puntos posibles), Acosta se ha limitado a decir: “Bueno, no lo sabía, pero irá bien para cuando no nos salgan las carreras, pues habrán circuitos donde no me adaptaré como hasta ahora en Catar, Portimao y aquí, en Jerez, donde, insisto, nunca he ido cómodo”.