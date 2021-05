Unai Emery, entrenador del Villarreal, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido que enfrentará a su equipo con el Arsenal, en la vuelta de semifinales de la Europa League. En la ida, 2-1 en el Estadio de la Cerámica.

"Hay que encontrar y esperar lo mejor de ellos; y, a partir de ahí, debemos competir. Tienen un muy buen juego, jugadores de muy buen pie y capaces de correr al espacio; y recuperan un importante jugador como Aubameyang", ha advertido Emery, calificando de killer al delantero gabonés. "Espero un punto más de ellos en cuanto a todo y tenemos que esta preparados para afrontarlo. Jugamos ante un equipo histórico, nosotros tenemos una historia más corta pero también de reconocimiento, con una estructura sólida", ha comparado.

"El resultado de ida no cambia el planteamiento inicial de que el Arsenal parte como favorito para llegar a la final, fue muy ajustado y eso no cambia" UNAI EMERY - Entrenador del Villarreal

Cuestión de etiquetas

El técnico guipuzcoano sigue insistiendo en que la etiqueta de favorito es del Arsenal. "El resultado de ida no cambia el planteamiento inicial de que el Arsenal parte como favorito para llegar a la final, fue muy ajustado y eso no cambia", ha considerado Emery, que calificó al Villarreal como "candidato".

"Hemos llevado un camino bastante firme en Europa League, con sensaciones de madurez y regularidad. Hay que darle continuidad a los primeros 90 minutos de la eliminatoria y disfrutar de estos 90 minutos más prórroga y penaltis, si los hubiera", ha añadido.

El curtido técnico en la competición afirma: "Mi experiencia es que lo bonito es lo que vives durante el camino, el final es efímero. Por eso es importante mantener un equilibrio emocional. A ese proceso le doy valor".

Bajas

El Villarreal no podrá contar con Juan Foyth y Étienne Capoue, que causaron baja en la ida. "Vamos a reforzar a los que tenemos, que nos dan plenas garantías para ser competitivos. No hay que acordarse de los que no están", ha asegurado el técnico vasco.

Sobre su retorno al Emirates Stadium, asegura que "los sentimientos siempre se quedan en el corazón" y que vuelve con sus ilusiones a un "estadio precioso". "Lo vivo desde la responsabilidad y la implicación con el Villarreal, pero también con el agradecimiento por mi paso ahí".

A Emery le gustaría decir a la afición "que va a ser muy difícil y que estamos preparados". "Que su ilusión la recogemos y jugaremos con orgullo, que defendemos una historia muy bonita y de un pueblo que se ha hecho un nombre muy bonito a nivel futbolístico", ha acabado.