Lidón Muñoz será una de las deportistas que represente la provincia de Castellón en los Juegos Olímpicos de Tokio. La nadadora afronta esta gran cita con “mucha ilusión y ganas de competir” tras conseguir la mínima olímpica en diciembre de 2019. Cabe destacar que la castellonense es poseedora del récord de España en 100 estilos (1.00.43). La Federación Española de natación oficializó la convocatoria de Lidón el 30 de marzo.

Lidón partió el pasado miércoles hacia la ciudad japonesa de Yamaguchi a una concentración previa a los juegos. El equipo de nadadores estará durante unos días en esta ciudad para aclimatarse hasta que el día 20 se desplace hasta la villa olímpica de Tokio para preparar el inicio de la competición.

El inicio de los Juegos Olímpicos será el 23 de julio con la ceremonia de apertura. Sin embargo, no será hasta el día 28 cuando Lidón debute en la prueba de 100m libres. La nadadora de Castelló volverá a competir dos días después, el día 30, en la modalidad de 50m libres. Los relevos 4x100 estilos cerrarán la participación de Lidón en la cita olímpica, que formará equipo junto a por Mireia Belmonte, Jessica Vall y África Zamorano.

La natural de Castelló competirá por primera vez en unos Juegos Olímpicos después de quedarse fuera de Río 2016. “Yo sabía que en Río no estaba para hacer la mínima individual”, confesó Lidón. Sin embargo, la nadadora se sinceró y admitió que “sabía que podía ser una de las integrantes de relevos”, aunque finalmente no fue seleccionada por decisión técnica. “Saqué la conclusión que nunca más quería depender de un criterio subjetivo o de algo que no dependiera de mi misma”, aseguró Lidón. Durante los últimos años la nadadora ha progresado hasta conseguir la mínima olímpica que le permite estar en las olimpiadas.

A pesar de haber conseguido en 2019 la marca mínima para asistir a los juegos, Lidón junto a su equipo garantizó que no se han relajado y han preparado cada día como si fuera el último. La nadadora aseguró que “desde entonces, incluidos todos los imprevistos, nada ha sido tranquilo”.

Parón obligatorio

Y es que el parón obligatorio debido a la pandemia fue uno de los grandes contratiempos para los deportistas olímpicos, pues según explicó Lidón “a nivel mental, dos temporadas olímpicas, son bastante duras”. Además, durante la cuarentena, la dificultad de entrenar en casa se sumaba a una situación atípica: “Nunca habíamos estado tres meses parados y la verdad que fue difícil no poder tocar agua, fue casi como dejásemos de nadar”, lamentó Lidón.

La nadadora destacó la figura de los entrenadores, que ante una situación nunca vivida “se dejaron los sesos para intentar hacer en nuestra casa entrenamientos adaptados”, explicó Lidón. Sin embargo, la nadadora quiso destacar que pese a entrenar en casa estaban casi más horas que habitualmente, pues realizaban dos entrenamientos diarios de entre dos y tres horas. Según Lidón, tras estar entrenando durante varios meses en casa pudieron mantener la forma física, pero “cuando nos tiramos a nadar no era lo mismo”, dijo la nadadora asegurando que “necesitábamos tiempo para volver a aclimatarnos, nos costó muchísimo volver a empezar”. Aplazar los Juegos Olímpicos supone muchos cambios de todo tipo, pero Lidón apuntó a un aumento de nivel: “Mucha gente va a estar muy bien preparada”.

Expectativas

Lidón aseguró que va sin expectativas: “Creo que es lo mejor, nosotros funcionamos así”. La natural de Castelló argumentó que prefieren centrarse en el trabajo que pueden hacer e intentar hacer siempre la mejor marca posible. La nadadora se mostró “contenta” porque “estoy otra vez en el punto donde quería estar y es el momento adecuado”.

De cara al futuro, después de finalizar los Juegos Olímpicos, Lidón tratará de cargar pilas para competiciones próximas con un “descanso mental” más que merecido. Sin embargo, la ISL, Liga de Natación Internacional, dará comienzo el 26 de agosto y tras haber competido en este certamen durante dos ocasiones, la nadadora castellonense cuenta con alguna posibilidad para volver a nadar con las mejores.