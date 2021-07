La dirección deportiva del Villarreal B no prevé que se produzcan más fichajes en este mercado de verano, a no ser que algún futbolista cause baja porque quiera cambiar de aires y fiche por otro equipo. Hay que recordar que hasta la fecha el primer filial amarillo ha realizado seis incorporaciones, a la vez que siete integrantes de la plantilla de la pasada campaña han causado baja. En los últimos días se ha incorporado a los entrenamientos el último futbolista que llega para reforzar el equipo, el central madrileño Martín Pascual, cedido por el Rayo.

A día de hoy al Villarreal B de Miguel Álvarez han llegado nuevos los centrales Pablo Íñiguez (Atlético Levante) y el citado Martín Pascual (Rayo Vallecano), los centrocampistas Alberto del Moral (Córdoba), Carlos Pérez (Valencia Mestalla) y Nikita Iosifov (Lokomotiv B) e Iker Goujón (Andorra).

Bajas

Los futbolistas que han causado baja son el portero Marc Vidal (Betis Deportivo), Juanan Roda (Lugo), Maxi Villa (regreso al Girona), Copete (Ponferradina), Carlos Beitia (Celta B), Harper (Racing Santander), Juan Agüero (sin equipo), y otros dos del C que se entrenaban con el primer filial, caso de Carlos Mangala (Espanyol B) y Antonio Leal (Atlético Levante).

Hoy disputa su primer amistoso de pretemporada frente al Villarreal C (9.30 horas).