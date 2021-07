Alberto del Moral es una de las caras nuevas del Villarreal B 2021/22 que, además, cuenta las horas para el inicio del campeonato liguero en el campo del San Fernando, el 28 o 29 de agosto. El futbolista de Villacañas firmó hace unas semanas procedente del Córdoba y, tras sus primeros días, no duda en señalar que «he llegado cargado de ilusión, con ganas de aprender y de seguir mejorando». «Entreno para estar a la altura de lo que me pida el entrenador», agregó el futbolista toledano.

Relacionadas El calvario de Ramiro Guerra llega a su fin

Está con ganas de debutar en una Primera RFEF que, como dice el entrenador, «es un Segunda A tapada». «Esperamos una categoría complicada con rivales muy buenos. Tendremos que pensar partido a partido», explicó el futbolista, que se define como un pivote: «Estoy para y por el equipo, y preparado para donde me haga jugar el entrenador. Alguna vez incluso me han utilizado como defensa central y estoy para lo que se necesite».

Alberto del Moral mostró su agradecimiento por cómo le han acogido. «Este es un club súper familiar. Tenemos todos los medios para poder rendir al máximo nivel. Sé que necesito un tiempo para adaptarme, pero será rápido porque todos me ayudan mucho», dijo el exjugador del Córdoba, quien opta por no hablar de objetivos ya que «es complicado y ahora mismo daríamos palos de ciego porque no conocemos el potencial de los rivales. Pero estar lo más arriba posible es la intención nuestra en este inicio».

Arranque liguero

Te puede interesar: Deportes Miguel Leal regresa al Villarreal B tras su experiencia en Países Bajos

El Villarreal B ya conoce el calendario de Liga 2021/22. Arrancará la temporada contra el San Fernando en el Estadio Iberoamericano y finalizará la fase regular en el feudo del Atlético Sanluqueño. Contra ambos se ha enfrentado el futbolista toledano en su etapa como integrante del Córdoba. «El campo del San Fernando es muy complicado. Allí es difícil que ganen los equipos visitantes. Es un rival aguerrido, fuerte y peleón. Y terminaremos en el campo del Atlético Sanluqueño, otro campo peligroso y con una afición que aprieta mucho», explicó el jugador 'groguet'.

Alberto del Moral Saelices (Villacañas, Toledo, 20 de julio de 2000) se formó en diferentes equipos de fútbol base, pasó por el Unión Adarve, dos años de juvenil en su Villacañas natal, y el tercero fichó por el Córdoba. En el conjunto cordobés jugó las cinco últimas temporadas a un buen nivel.