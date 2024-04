Sant Pasqual 2024: La proclamació de la reina i les dames encén la metxa de les festes a Vila-real

El dia ja és arribat. En un multitudinari acte que ha tingut com a escenari l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, la reina de les festes de Vila-real de 2024, Belén Ramos Cabedo, ha estat proclamada en el càrrec que ostentarà fins a l’últim cap de setmana d’abril, quan cedirà la corona a la seua successora.

La proclamació de Belén ha estat, com és habitual en aquests tipus d’esdeveniments, espectacular i plena d’emocions a flor de pell. Unes emocions que la jove ha compartit amb les dames de la cort d’honor amb les quals disfrutarà d'aquest viatge festiu que no només inclou les celebracions patronals, sinó també les nombroses que hi ha als barris i carrers de la ciutat.

En concret, la cort d’honor de Vila-real la formen Silvia Bellido Mas, Inma Reolid Sánchez, Aroha Mollar Gurillo, Iris Honrubia Asensio, Ainhoa Carmona Camisón i Anna Llorens Jordà. Totes elles van desfilar pel corredor central de l’Auditori fins a l’escenari, acompanyades dels aplaudiments del nombrós públic que omplia l’Auditori.

En l’acte de proclamació de les representants festives han participat com a presentadors els periodistes Marta Alacreu i Miguel García, mentre que la també periodista Susanna Lliberós ha exercit de mantenidora i va lloar la figura de la reina i dames com a símbol dels costums de Vila-real.

«Tot està a punt»

La regidora de Festes, Miriam Caravaca, ha incidit en la introducció a aquest esdeveniment que obre la porta a les celebracions patronals de Sant Pasqual, que es desenvoluparan del 10 al 19 de maig, que «tot està a punt». I és que, «després de mesos de treball, bé ens mereixem tindre uns dies on poder exterioritzar que la festa és arribada, amb bon humor, per poder compartir els dies d’oci amb la nostra gent». I ha afegit: «Aquest acte que hui celebrem fa una crida a homes i dones, joves i majors perquè gaudim de la festa».

El assistents a l'acte de proclamació s'han alçat en peu per a rebre a la reina de les festes del 2024, Belén Ramos. / ERIK PRADAS

Les primeres paraules de la regidora han donat pas a la lectura del pregó, escrit per Vicent Fausto, de la mà de Gemma i Paula Garcia, que finalitza amb «d’ordre del senyor alcalde faig saber al veïnat que, sent costum de la vila des d’un temps avantpassat, al cor de la primavera la festa major del Sant, no hi ha oratge ni ploguda que açò ho puga destorbar, i a tot el poble convida a fer festa i festejar».

Després, a poc a poc, han pujat les representants festives de 2024 i, finalment, ho ha fet Belén Ramos, acompanyada per l’alcalde, José Benlloch; i la mantenidora, Susanna Lliberós. Amb emoció continguda, el primer edil ha imposat la banda que l'acredita com a reina de les festes. La Marxa a la ciutat, del mestre José Goterris, ha posat la música institucional al que ha estat, amb tota seguretat, el moment més dolç de les set joves.

Temps de l'ofrena

La reina de 2023, Gracia Gumbau, i les seus festeres han sigut les primeres a fer l’ofrena a Belén Ramos i les seues dames. I a continuació ho han fet les representants festives de fa 25 i 50 anys, encapçalades per Ana Robledo i Susana Casalta. Comisió de Penyes, purissimeres, rosarieres i municipis de la província de Castelló han ofrenat amb flors la reina i dames d’enguany. I també ho han fet la Junta de Festes i l’Ajuntament.

L’alcalde ha aprofitat el discurs final per a fer una crida a viure la festa amb concòrdia i alegria. Unes celebracions que arrancaran el pròxim divendres, 10 de maig, amb la popular Crida a la Festa.