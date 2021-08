Sabe que es el portavoz del Villarreal CF y en cada una de sus comparecencias, lo demuestra. Unai Emery es consciente de la temporada tan importante que afronta el Submarino, inmerso en tres competiciones de máxima exigencia. El míster del conjunto amarillo ha reconocido este viernes que "tiene ganas de ver la respuesta de la plantilla ante un rival tan complicado y del nivel" del Atlético de Madrid ya que vienen de empatar en los dos primeros partidos de Liga y quieren recuperar sensaciones.

El técnico del conjunto amarillo ha analizado cómo llega su equipo al duelo de este domingo en el Wanda Metropolitano (22.00 horas), así como ha comentado sus sensaciones en cuanto al grupo que le ha tocado en suerte al Submarino en la Champions League, la situación de los lesionados, los jugadores internacionales y las opciones de mercado de aquí al cierre del mismo el 31 de agosto a las 23.59 horas. Un Emery que no cree que salga ningún jugador en lo que resta de mercado, aunque deja la puerta abierta a las opciones de cesión de Jorge Cuenca.

Así afronta el duelo ante el Atlético de Madrid

"El Atlético mantiene una tremenda regularidad en cuanto a exigencia y ser competitivos. Es un equipo que sigue teniendo hambre y así lo viven en el campo. Nos esperan con el cuchillo entre los dientes. Tienen un estilo ya muy instalado y que es muy incómodo para el rival. Cierran mucho las líneas de pase y los centros laterales y tienen un portero que para mucho. Tenemos que seguir construyendo nuestro equipo y dar un paso más. Venimos de dos empates insuficientes".

Exigencia máxima al equipo

"Queremos crear esa competitividad siendo capaces de utilizar diferentes onces y cambios dentro de ese once para encontrar un rendimiento y un equipo dispuesto a jugar muchos partidos seguidos. Todavía no ha llegado, estamos jugando semana a semana, pero queremos dar un paso más".

"La primera idea es hacer un equipo en la línea de lo que queremos con lo que requiere y exige la Champions, siendo capaces de ser competitivos y poniendo en el mapa futbolístico europeo de primera línea al Villarreal. Europa te da presencia y reconocimiento y donde la marca Villarreal consigue un lugar importante".

El estado de los lesionados Parejo y Chukwueze

"Sabemos que son los campeones y la calidad que tienen. Tenemos a Moi Gómez con molestias y las bajas de Dani Parejo y Samu Chukwueze, que todavía no están en condiciones aunque esperamos recuperarlos tras el parón, pero tras dos jornadas, necesitamos reaccionar. Estamos inmersos en una competición de máxima exigencia, tienes bajas, los internacionales que igual no llegan a tiempo, todo eso hace que sea complicado".

Apuesta por ser fuertes en LaLiga

"En LaLiga es donde tenemos que sentirnos competitivos para seguir consiguiendo esos puestos que nos dan acceso a las competiciones europeas. La competición ha cambiado y con los cinco cambios tenemos más alternativas. Vamos a tener jugadores que no descansarán porque van con sus selecciones".

Las situaciones de mercado y una posible cesión de Jorge Cuenca

"La idea del club es mantener la plantilla que tenemos en estos momentos, contando con las salidas de Javier Ontiveros --cedido a Osasuna-- y Sofian Chakla --falta por salir--, pero esperan que no haya más. Puede que Cuenca salga y pueda tener más minutos, pero no está claro, ya que se puede quedar y a mí me gustaría que así fuera. El lunes veremos qué hacer, pero es un jugador con el que cuento, no me gusta reforzar a un rival, pero es verdad que dejamos la puerta abierta".

El grupo de la Champions League

"Miro el hecho de que por cuarta vez en la historia el Villarreal está en la Champions y cómo lo hemos conseguido, gracias a ganar un título. Nos ilusiona y enorgullece. Ahora sí que va a poder estar la afición. Todos los rivales son muy difíciles. Lógicamente, el gallo del grupo es el Manchester United. Nos volvemos a ver y sentir la fortaleza de esos jugadores de primera talla mundial. El Atalanta ya es una realidad en Italia con un entrenador y unos jugadores que le dan un estilo diferente. El Young Boys está haciendo unos años muy buenos y su estadio tiene el hándicap de la hierba artificial. Tenemos que disfrutar del camino y de los seis partidos que vamos a jugar en esta competición".

Internacionales en eliminatorias de la Conmebol

"Tenemos tres futbolistas implicados en esa situación. Creo que LaLiga tiene toda la razón. Son jugadores nuestros, los cedemos encantados a sus selecciones, pero ajustando los calendarios. Ya hemos tenido el caso reciente de Pau, que todavía está de vacaciones al haber jugado dos competiciones este verano. Respeto todas las decisiones, pero hay que buscar un punto de encuentro teniendo en cuenta a los clubes".