Sergio García Dols se obliga a una titánica remontada en Silverstone, escenario del Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3, con el fin de recortar su desventaja respecto al líder del Mundial, Pedro Acosta (KTM), que es de 41 puntos. El burrianense sufrió una caída en el entrenamiento matinal, lo que le hizo pasar por la Q1. En esta sesión de 15 minutos, el castellonense solo pudo completar una vuelta válida, que le sitúa 24º en parrilla, en la misma fila que su máximo rival (22º). La carrera arranca a las 12.20, hora peninsular española.

El italiano Romano Fenati (Husqvarna) sentenció con autoridad su segunda pole de la temporada, pese a concluir con 43 milésimas de ventaja sobre el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda). Fenati, que por la mañana había establecido un nuevo récord absoluto de la categoría al rodar en 2:10.619, no pasó en la sesión vespertina del 2:11.325, que logró en su última vuelta, al que apenas completó cinco giros, pero que resultaron suficientes para colocarlo en la mejor posición de la formación de salida, en la que en su primera línea le acompañarán el propio Rodrigo y su compatriota Ricardo Rossi (KTM).

Tampoco lograron el pase a la segunda clasificación ni Adrián Fernández (Husqvarna), ni Xavier Artigas (Honda), entre otros. En tanto que sí lo lograron Rodrigo (Honda), los españoles Carlos Tatay (KTM) e Izan Guevara (Gasgas) y el checo Filip Salac (KTM).

Fenati, tercero del certamen con 107 puntos (por los 155 de García Dols y los 196 de Acosta), fue de los últimos en salir a la pista y tras su estela únicamente se pudo colocar el francés Lorenzo Fellon (Honda), pero duró poco en esa situación pues, en la vuelta de lanzamiento cometió un error y acabó por los suelos, mientras que Fenati, algo nervioso por esa situación, se iba en busca de la vuelta rápida en su último giro y la conseguía con facilidad pasmosa.

Por entonces, Rodrigo era líder tras rebajar su marca personal hasta los 2:11.368, que a la postre le valieron para ser segundo, con Rossi en la tercera plaza, en la que será la primera línea de salida de la formación para la carrera.

La segunda línea tendrá a los italianos Andrea Migno (Honda) y Nicolo Antonelli (KTM), junto al checo Filip Salac (KTM) por protagonistas; con el español Jeremy Alcoba (Honda), el transalpino Denis Foggia (Honda) y el turco Denis Öncü (KTM) en la tercera.

Jaume Masiá (KTM) no pudo pasar de la 10ª plaza, por delante de Izan Guevara (llegó desde la primera clasificación en Silverstone) y del italiano Stefano Nepa.

«Un día para olvidar»

Así calificó Sergio García Dols la jornada. El piloto del Valresa GASGAS Aspar Team aludió a una «mala suerte» que les deja «retrasados en la parrilla». «Esta mañana [por ayer] no me encontraba muy a gusto, pero lo he dado todo», analizó. «Tuve una caída; y también en la vuelta lanzada en el cronometrado», destacó. «Todavía pude levantarme y hacer algo, pero salimos muy atrás y habrá que remontar», constató el joven burrianense.

MotoGP

En la categoría reina, Pol Espargaró (Honda) obtuvo la pole, aunque inicialmente el mejor tiempo lo había firmado Jorge Martín (Ducati), aunque éste resultó sancionado y fue relegado a la cuarta plaza, una justo por encima de Marc Márquez (Honda), a pesar de que el laureado piloto ilerdense había sufrido una impactante caída en la víspera.