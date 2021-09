Hay quien considera que la temporada pasada, con la presencia del público en el Estadio Castalia, no se habrían dejado escapar algunos de los puntos que se perdieron y, quizás, el CD Castellón seguiría este curso en Segunda División. Por este motivo, Sergi Escobar es de los que creen que han de volver a ilusionar a los orelluts ahora que el público va volviendo a los estadios poco a poco. Tras el tropiezo del pasado fin de semana en Albacete, el técnico del cuadro albinegro confía en poder lograr la primera victoria este domingo contra el Sevilla Atlético (18.45 horas) y, para asentar las bases del triunfo, analizó muy positivamente cómo ha sido la última semana de trabajo.

Los recién llegados

Vicente Esquerdo, Javi Moyano y Dani Torres cerraron la plantilla del Castellón el último día del mercado y, aunque ya entrenan con el grupo, no han hecho la pretemporada como sus compañeros. «Vienen de hacer un trabajo, sobre todo individual, y se nota que son profesionales porque han venido mejor de lo que esperábamos. Pero lógicamente no han realizado entrenamientos colectivos y al final necesitan ese periodo de adaptación», comentó Escobar. No obstante, Moyano y Torres entrarán en la convocatoria, mientras Esquerdo deberá esperar unos días.

Pablo Hernández, ¿titular?

Sobre la figura del extremo castellonense, quien cambió el rumbo del encuentro contra el Albacete son su presencia en el terreno de juego, el técnico almassorí avanzó que «Pablo está para salir de inicio cuando lo consideremos oportuno». El futbolista de Castelló, el referente del vestuario albinegro por la experiencia que atesora, cuenta las horas que restan para poder vestir su nueva camiseta ante su afición y podría ser uno de los cambios de inicio.

El Sevilla Atlético

«Todos los rivales son duros. Este es uno de los mejores filiales, no al uso porque es muy vertical, de transiciones y muy exigente en el uno contra uno, y con la presión muy alta. Es un equipo al que no le molesta jugar muy vertical, incluso llegando a la precipitación, e insisten llegando a los espacios con jugadores de mucha calidad, pero nosotros tenemos la obligación de ganar en casa si queremos conseguir los objetivos. Castalia ha de ser un fortín porque si somos fuertes en casa, va a estar más fácil conseguirlos», avanzó Escobar, quien instó a los suyos a estar concentrados «al 100%» para tratar de conseguir la victoria.

La idea futbolística

Ante el Albacete, el Castellón salió con jugadores de corte ofensivo y sufrió mucho atrás, por lo que de cara al domingo Escobar comentó que «el Sevilla Atlético jugó 5-3-2 pero tenemos que trabajar varios sistemas para, dependiendo cómo salgan, jugar con uno u otro. Va a ser muy variable, pero la idea primaria es seguir con el 4-4-2 o con una variante defensiva del 4-4-1-1».

Te puede interesar: Deportes Descubre el valor de mercado de la plantilla de CD Castellón y en qué lugar del ránking le deja

El papel del público

Escobar no estará en el banquillo de Castalia porque fue sancionado con dos partidos, pero el Castellón vivirá su estreno en su feudo tras el descenso de categoría. Ganar y recuperar la confianza, dos de sus objetivos. «Tenemos mucha ilusión por debutar en Castalia, yo no podré estar donde me tocaría, pero es un partido muy importante para recobrar la ilusión de la gente, que está un poco tocada, y ganar en una liga que tiene un punto más que esa Segunda B antigua. El varapalo del descenso está ahí y se nota en el ambiente, pero en los últimos 30 años el club ha estado en una categoría más baja y nosotros somos los que tenemos que reactivar a la gente y se me ponen los pelos de punta solo de pensar en el ambiente que habrá porque el fútbol, sin la afición, no es nada», espetó el técnico.