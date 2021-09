Sergi Escobar, en la previa del partido de mañana contra la Balompédica Linense en el Estadio de La Línea (17.00 horas), respondió a varias cuestiones planteadas por los medios de comunicación. Entre otras cosas, valoró las declaraciones que el pasado miércoles realizó el directo deportivo, Fernando Gómez, que dijo varias veces que este Castellón «es candidato» para estar arriba en esta Primera RFEF. El técnico salió por la tangente: «Somos uno más del gran paquete de candidatos». Y es que a unos les gusta hablar más y a otros menos de favoritismo a estas alturas del campeonato, cuando solo se llevan disputadas dos jornadas.

Pero el joven preparador almassorense tiene claro que Castellón es sinónimo de presión, de aspirar siempre a lo máximo: «Bienvenida esa presión, pero ya sabemos que en un club como el Castellón siempre hay, sabiendo que somos uno de los muchos candidatos a estar en ese play-off». «Vamos a luchar por estar entre los cinco primeros, de eso no debe haber ninguna duda», apostilló.

El conjunto de la capital de la Plana parte a primera hora de la mañana hacia La Línea de la Concepción (Cádiz), donde jugará mañana contra la Balona, que suma cuatro puntos de seis posibles. «Es otro de los favoritos para estar arriba», dijo Escobar. «Se trata de un equipo muy competitivo, que hará que el encuentro sea complicado e intenso porque está muy bien trabajo tácticamente», valoró. Además, del adversario comentó que «se aprovecha muy bien de su terreno de juego: allí casi siempre hace viento, y ese aspecto ellos lo dominan muy bien».

Sobre el aforo

En Andalucía, en el fútbol no profesional se admite un 60% del aforo de los campos, de los recintos al aire libre, cuando en la Comunitat Valenciana sólo dejan el 30%. Se volvió a mojar Escobar. «Muestro mi disconformidad a esto, pero lo respeto. El Castellón ha hecho todo lo que tenía que hacer porque es de lógica. Está a la espera de ver qué le contestan. Ojalá pronto se solucione, primero por el bien de los abonados y después por el bien nuestro», comentó el de Almassora.

Se le pidió valoración de la Primera RFEF tras dos jornadas y dijo: «Sabíamos que iba a ser extremadamente competitiva, bonita y atractiva, por lo que vaticinamos que ganar dos partidos seguidos iba a ser difícil (solo lo han hecho dos equipos). Hay todo tipo de candidatos para estar arriba: filiales, histórico y más modestos».

Sobre el posible once en el Estadio de La Línea, Escobar no se mojó. «Si el equipo estuvo bien, tampoco voy a cambiar muchas piezas. Eso sí, me gusta tener al grupo bien conectado y dar minutos a todos poco a poco», finalizó.