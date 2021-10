Sergio García Dols sale del hospital

"Las carreras son así". En las buenas y en las malas. Ese es el mensaje que viene repitiendo todo el año Sergio García Dols (GasGas) y que, siempre pensando en positivo, mantiene pese a que prácticamente ha dicho adiós al título mundial de Moto3 después de una inoportuna caída en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de las Américas disputado en Austin (EEUU). Las matemáticas no lo descartan. Hay 75 puntos en juego (Misano 24 de octubre, Algarve 7 de noviembre y Cheste 14 de noviembre) y le separan 50 del líder del campeonato desde la segunda carrera del año, el murciano Pedro Acosta (KTM). Un Tiburón de Mazarrón que en la siguiente cita en Italia tendrá su primer match ball.

Está muy complicado, pero lo más importante es que el burrianense está preparado para «seguir dando el máximo». Sergio explicaba ayer, minutos después de recibir el alta hospitalaria y saber que hoy podrá regresar a casa con el resto del Aspar Team, lo sucedido. «Ha sido un fin de semana malísimo. Tuve una caída que parecía una tontería. No se vio en la tele, pero impacté contra el muro. Me hice una lesión, pero ni me enteré. Salí a la segunda tanda y cuando la acabé tenía muchísimo dolor, parecía que me iba a morir, no lo podía aguantar ni respirar, y nos fuimos al hospital de Texas, donde me detectaron problemas en el riñón, tres laceraciones o algo así, y me lo solucionaron, aunque debía pasar 48 horas en observación», resumía el castellonense.

Dirección de carrera confirma que @FilipSalac12 está consciente después del golpe sufrido. Le han sacado de la pista en camilla y se lo llevan al centro médico#AmericasGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/AuyqAEPCN4 — DAZN España (@DAZN_ES) 3 de octubre de 2021

La carrera de Austin

Desde el centro sanitario Sergio vio la carrera. Un gran premio loco, marcado por las caídas, con dos banderas rojas, del que salió triunfador el compañero del burrianense, Izan Guevara. El mallorquín sumó su primera victoria mundialista después de dominar la primera parte de la prueba, hasta que una caída del checo Filip Salac, que quedó tendido en un lado de la pista, obligó a dirección de carrera a parar a los pilotos.

En la reanudación, Guevera mandaba, pero un problema con el amortiguador trasero le dejaba sin opciones. La sorpresa llegó cuando, con el mallorquín en el box, se produjo otra caída múltiple (Alcoba, Acosta y Migno).

Los jueces volvían a sacar la bandera roja y daban por válidos los resultados de la primera parte de la carrera, la más larga, con siete vueltas. Fortuna para Guevara y otra vez mala suerte para Sergio, pues Foggia, que en la reanudación de la carrera iba cuarto, contabilizó la segunda plaza que ocupaba antes del primer parón.