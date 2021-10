Una carrera menos para Sergio García

Sergio García Dols se perderá el Gran Premio de Emilia-Romagna de Moto3. El TAC realizado la tarde de ayer en el Hospital IMED de Valencia ha desvelado que el burrianense todavía no se ha recuperado del hematoma que le produjo en el riñón la caída en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de las Américas, en Austin. El piloto afirma que se encuentra bien, pero que no está al 100 % y por ello los desde el hospital le han recomendado que no corra.

En cambio, los médicos sí le han comunicado al español que podrá estar en el Gran Premio de Algarve. La carrera tendrá lugar el próximo 7 de noviembre y será la penúltima de la temporada, justo antes del Gran Premio de la Comunidad Valenciana en Cheste.

Actualmente, García Dols es tercero del Mundial de Moto3 con 168 puntos, treinta más que Romano Ferrati, que tiene 138. Quienes sí podrán aumentar la brecha serán Pedro Acosta, líder de la clasificación con 218 puntos, y Dennis Foggia, segundo clasificado con 188 puntos. Todo ello a falta de tres carreras para el final.

La temporada pasada Ferrati se proclamó campeón en el Missati, Detrás de él completaron el podio Celestino Vietti y Ai Ougura. Mientras tanto, Sergio García Dols se tuvo que conformar con la 17ª posición por culpa de tres long laps que le lastraron toda la carrera.