No hay vuelta atrás. La grave salud económica del Club de Tenis Castellón ha llevado a la junta directiva del club a proponer la venta de las instalaciones y terrenos de la emblemática institución castellonense para evitar su desaparición. Las pérdidas económicas que se vienen arrastrando en los últimos años, junto al deterioro de las instalaciones, han desencadenado en una situación límite y sin solución alguna que no sea la búsqueda de la llegada de un inversor privado que esté dispuesto a hacerse cargo de la gestión del club. En caso de que no fuera posible o nadie se interesara por adquirir las instalaciones, el CT Castellón se vería abocado a entrar en un proceso de disolución para cerrar las puertas de una entidad que celebró hace tres años sus 50 años de existencia.

