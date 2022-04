El resumen del 49º Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos: así ha sido la Liga

Con los resultados de la jornada 22 se cierra la 49ª edición del Campeonato Provincial de Liga de fútbol de Veteranos. A modo de resumen se podría decir que se cumplieron los pronósticos. Pero, sobre todo, haber acabado con la pandemia.

Grupo 1º

En el primer grupo, el campeón ha sido el Betxí, que revalida el título con unos datos brutales, puesto que solamente tres equipos han conseguido arrancarle una derrota y dos empates. Fantástica la temporada del Moncofa, que, junto con el equipo restaurador del Como Antes, ahí estuvo hasta el último tramo de la competición (no en vano, los tres máximos goleadores militan en estos equipos). Muy meritoria la campaña del Rodeo Fore-Ut, L'Alcora-Asitec y BR AXA-Vila-real, que se han mostrado capacitados para haber apretado más la clasificación por arriba. Y en la zona media hay que valorar al Hermantrans, que con mucha entrega y compromiso ha planteado los partidos con oficio, lo cual le ha permitido complicarles la tarde a bastantes rivales. Del CD Castellón decir que no ha tenido un buen año: sus resultados no han estado acordes con la plantilla que tiene y ha quedado relegado al octavo puesto. Distinta es la situación del San Pedro, Moró-Temprado 19 y del Fomento-Zincats Molina: con las circunstancias tan adversas que se les han presentado, hay que aplaudir a sus delegados por haber acabado la competición.

Grupo 2º

En el segundo grupo, el campeón se decidió en la última jornada... y se lo llevó el Benicasim, que ganó a domicilio al Torreblanca. Aquél contó con la delantera más realizadora y éste, el mejor sistema defensivo, destacando a su portero Lucas Fabregat. Ambos ascienden. Burriana (tercero) y Onda (cuarto), hasta el último tercio, presentaron batalla; el primero podría haber tenido más opciones, pero dos pinchazos en dos malas tardes se las hicieron perder; los segundos también han afrontado muchos contratiempos y bastante han hecho con terminar el campeonato. En la zona media, a su manera y en función de la pandemia, tres conjuntos, Ibarsos-Rosildos, Pizzería L’Etrusco y Vall d’Alba, debido a su falta de regularidad, no han podido estar más arriba, pero ofrecieron algunos duelos bastante interesantes. Y en la zona baja, la lucha fue por evitar el descenso, en la que Alcalà Bar Gales, Borriol Magnanimvs, PC Box Bañohogar y Les Palmes de Castelló pelearon por no bajar, algo que no pudo evitar éste.

Grupo 3º

Paseo militar del Vall d’Uixó, que pronto vio que la categoría le quedaba pequeña: solo ha cedido un empate, con récord de goles a favor (108) y en contra (13). Campeón con todo merecimiento.

La lucha se ha centrado en la segunda plaza, que tenía como premio también el ascenso: la misma se ha disputado hasta la última jornada entre los tres rivales siguientes (nuevos en la competición) Huracán Vijusa-Nexta, Rafalafena y Cabanes... y el equipo de Vila-real se ha llevó el subcampeonato. En una discreta zona media-baja, y a una diferencia notable, tenemos al Deportivo la Plana, Acaip-Mayser, Vila d’Onda, Restaurante Les Barraques, Julieta Street Food, Moró Els Lluïsos y San Lorenzo, siete escuadras a las que su irregularidad les ha impedido estar algo más arriba.

Premio a la deportividad

Destacar a L’Alcora-Asitec, Burriana y Les Barraques, los más deportivos de las tres competiciones, con un concepto diferente: van a jugar, las protestas no tienen cabida y el resultado es lo que menos cuenta, lo cual les honra a todos.

Bienvenida a la Copa

Se han confeccionado cuatro grupos que jugarán en sistema de liga a una vuelta, motivo por el cual, siempre que se pueda, se disputarán prácticamente todos los partidos en la ciudad de Castelló, clasificándose los dos primeros de cada uno a semifinales.

En el primer trofeo participaran los equipos integrados en los grupos A y B; y en el segundo trofeo, los conjuntos de los grupos C y D.

El calendario ha quedado como sigue: la primera jornada empezará mañana; y las dos semifinales se jugarán en el Parque Sindical el 4 de junio, quedando programada la final de los grupos A y B para el 11 de junio en Betxí; y la final de los grupos C y D, el día siguiente también en el Parque Sindical.