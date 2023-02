Vila-real ‘corona’ a Eva Marqués i Jairo Noriega en el retorn de la Gala de l'Esport

Vila-real va entregar els premis anuals en reconeixement als millors esportistes i clubs de l’any en una Gala de l’Esport que torna en el marc de les festes fundacionals. Després del parèntesi de la pandèmia de la covid-19, aquests guardons han celebrat una edició especial, amb la col·laboració de Porcelanosa Grupo, amb motiu del seu 50é aniversari. L’esdeveniment, celebrat a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, va coronar com a millors esportistes de l’any a la jugadora d’hoquei sobre patins Eva Marqués Valls (Club Patí Vila-real) i al boxador Jairo Noriega Gutiérrez (campió europeu de pes mosca). A més, un dels moments més emotius de la gala va ser l’homenatge pòstum a José Manuel Llaneza, vicepresident del Villarreal CF i també Medalla d’Or de Vila-real, a qui s’ha reconegut com a millor directiu.

La cerimònia de lliurament de guardons va comptar amb la presència de l’alcalde, José Benlloch; el regidor d’Esports, Javier Serralvo; i els responsables i tècnics del Servei Municipal d’Esports (SME), així com esportistes i representants de clubs. En total, es van entregar 12 premis, triats en el si del Consell Local d’Esports a partir de les propostes dels clubs, les entitats i la ciutadania.

Els més destacats

El premi a la millor esportista va ser per a Eva Marqués, campiona del món d’hoquei patines amb la selecció espanyola i membre del Club Patí Vila-real. El boxador Jairo Noriega va recollir el guardó com a millor esportista del 2022, després d’haver aconseguit el títol de la Unió Europea, el Campionat del Món Plata i haver-se programat campió d’Europa de pes mosca.

Els equips

El llistat de premiats es completa amb el primer conjunt femení del Villarreal CF (futbol) i el filial del Villarreal CF (futbol), que han sigut considerats, respectivament, els millors equips femení i masculí pels seus ascensos a Primera i Segona Divisió.

Esport adaptat

En esport adaptat, els premis d’enguany han recaigut en María Elena Roma Mangriñán (Club Tritons Vila-real), campiona d’Espanya de 50 metres lliures i 50 metres esquena; i Adrián Becker Castillo, campió de la Copa del Món de Fossat Olímpic en la categoria SG-U i medalla de plata en el Campionat del Món de 2022.

Les trajectòries

En la categoria de millor entrenador, el guradó ha sigut per a Iván Íñiguez Maestre, de l’Esportiu Bàsquet Vila-real, per l’ascens a la Lliga EBA del primer equip en la temporada 2020/2021. Pilar Abella Molés va recollir el premi a la millor trajectòria esportiva, pels seus 20 anys competint amb el Club de Natació Vila-real; i Guillermo Prats Barrionuevo, a la millor trajectòria d’entrenador, gestor o directiu, per la seua labor com a entrenador de bàsquet.

La recompensa al millor club o entitat esportiva del 2022 ha anat a parar al Vila-real Bàsquet Club, pels seus 29 anys de promoció de l’esport femení a Vila-real.

Finalment, i com a empresa promotora en l’àmbit esportiu local, el guardó ha sigut per a Deportes Eva, per ser l’establiment més veterà de Vila-real.

Emoció

La Gala de l’Esport va rendir un homenatge pòstum a José Manuel Llaneza, com a artífex, al costat de Fernando Roig, del creixement i èxits esportius del Villarreal CF, un guardó que var recollit els seus fills.

La valoración de l'alcalde

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, va destacar la gran pedrera d’esportistes locals i la labor fonamental que realitzen els clubs per al foment de l’esport. El primer edil va felicitar els premiats, subratllant els valors d’esforç i constància que representen, a més d’agrair-los la projecció que els seus assoliments esportius suposen per a la ciutat.

Benlloch va defensar el paper de l’esport com a motor econòmic i de progrés en la nova Vila-real (amb més de 120 esdeveniments al llarg de l’any), recordant l’aposta per multiplicar les instal·lacions esportives de la ciutat, que en l’actualitat ocupen més de 76.000 metres quadrats.