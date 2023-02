Martín Fiz, uno de los iconos de esta edición, completó la 10k Facsa de Castelló con una gran marca y terminó muy satisfecho: "La carrera ha ido fantásticamente bien. Venía con el freno de mano puesto y con esa incertidumbre de llevar tiempo lesionado. He hecho la prueba más rápida en este último año. He hecho 34 y venía con la idea de hacer 35 y he bajado casi un minuto", dijo".

El alavés sufrió un percance, pero se repuso sin problemas: "He tenido una caída, iba relajado y suelto, pero me han tocado por detrás y me he patinado. Me he hecho un poco daño en la pierna pero mentalmente iba muy concentrado y enérgico y he podido continuar y llegar con la liebre".

Por su parte, comentó que "está siendo un fin de semana muy intenso con un clima perfecto para el deporte en Castellón", destacando que "ha venido mucha gente de fuera y esto supone que es un referente de cara al atletismo al asfalto".

Por último, se emocionó debido al reconocimiento que está recibiendo de aficionados y atletas: "Es muy ilusionante que te reconozca gente de China, o por ejemplo el alemán que ha batido el récord", finalizó.