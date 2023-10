Lamine Yamal volverá a estar bajo la disciplina del FC Barcelona en las próximas horas. El viaje del futbolista a Las Rozas el lunes por la tarde generó dudas sobre el plan de la selección, pero el área deportiva de la Federación lo tenía muy claro.

La buena relación entre la RFEF y el Barça facilitó que todo se resolviera de manera consensuada. La Federación se vio obligada a activar el protocolo de evaluar el estado físico del futbolista por no recibir el informe médico oficial hasta el mismo lunes, pasada la hora de inicio de concentración, a las 13.00 h.

El Barça tampoco pudo enviar antes el parte porque el equipo regresó de madrugada desde Granada y hasta la mañana siguiente no se le pudieron hacer las pruebas.

Lamine Yamal viajó, pero con la tranquilidad por parte del club blaugrana de que el jugador regresaría al día siguiente, tal y como le aseguró la Federación, pero el trámite se debía cumplir.

Sentirse del grupo

Luis de la Fuente no iba a correr ningún riesgo con Lamine Yamal. Tal y como llegó, el jugador explicó que tenía molestias y no hubo necesidad de hablar nada más. Únicamente, le pidieron al futbolista que se quedara a cenar con el grupo, durmiera en Las Rozas y regresara la mañana siguiente. Era una manera de que sintiera partícipe del equipo, aunque no pudiera participar en los partidos ante Escocia y Noruega.

La Federación emitirá un comunicado en las próximas horas informando de su marcha. La lesión muscular va un poco más allá de unas ligeras molestias, pero tampoco reviste gravedad. El descanso será la mejor medicina después de un inicio de temporada tan intenso para un joven de 16 años con un físico aún en formación.

Lamine Yamal descansará física y mentalmente. Tanto en el Barça como en la Federación consideran aconsejable que el jugador desconecte durante unos días, se sacuda de encima la presión que está viviendo impropia de su edad y vuelva con las pilas cargadas.

Sin miedo a Marruecos

En la selección consideran a Lamine un jugador excepcional y van a cuidarle al máximo. Aunque no cumpla en esta ventana los dos partidos que le quedan para no poder cambiar de selección ante el deseo de Marruecos de contar con él, su compromiso con la Roja está más que demostrado y no existe ningún tipo de temor.

Ya habrá tiempo para que juegue estos encuentros. La próxima ventana, en noviembre, puede ser propicia con los partidos en Chipre y ante Georgia en Valladolid. Pero siempre se actuará de la misma manera. Actuando de la mano del Barça y valorando en primer lugar la necesidad que tenga el futbolista.

No llamarán a otro jugador

La selección seguirá con 24 futbolistas y no se incorporará a un sustituto para Lamine. En los partidos solo se pueden inscribir a 23 jugadores, por lo que De la Fuente tendrá que hacer un descarte por encuentro.

Bryan Zaragoza es el futbolista que ocupará el rol de Lamine Yamal. Un futbolista de banda, con desequilibrio y la alegría de un recién llegado a la selección.