El torneo ITF World Tennis Tour-Trofeo VRP Electrics, que desde el pasado sábado ha llenado las pistas de La Plana Sport Castellón, avanza con éxito y se acerca a su recta final, en la que sin suda habrá gran expectación en las instalaciones para saber quién se alza con el título. Durante toda la semana se está viviendo un gran ambiente de jugadores, entrenadores, familiares y aficionados en Castellón, y sin duda las jornadas finales harán disfrutar de grandes partidos a los amantes del tenis.

En el cuadro individual, quedaron definidos los octavos de final, que contarán con la presencia de Álvaro López Sanmartín y Carlos López Montagud, los dos principales cabezas de serie del torneo.

La organización de esta competición, encabezada por Tenis Drive Academy con Jorge Bellés como director del torneo, ha conseguido reunir en Castellón a más de 100 jugadores de todo el mundo (tanto de países de Europa como del resto del mundo) que se han desplazado hasta nuestra ciudad acompañados de técnicos y familiares en muchos casos.

La agenda

En la prueba de individuales, el martes finalizó la fase previa (con un cuadro de 64 jugadores) y arrancó el cuadro final de 32. Tras los emocionantes encuentros del miércoles, para el jueves está prevista una jornada intensa en las instalaciones de La Plana Sport Castellón. A partir de las 9.30 horas darán comienzo en las distintas pistas los partidos de octavos de final del cuadro individual, y después también se jugarán los de cuartos.

El objetivo es que el sábado se dispute la gran final. Así será con permiso del cielo. La previsión de la Aemet anuncia para el jueves una alta probabilidad de lluvia por la mañana (hasta un 80%). El porcentaje se eleva a partir de las 18.00 horas, hasta el cien por cien.

Esta circunstancia podría provocar el aplazamiento de algunos partidos, pero la organización cuenta con el margen suficiente para reordenar los horarios y que la fiesta del tenis sea completa en tierras castellonenses.

Benicarló y Nules acogerán los siguientes torneos

Los directores de los torneos ITF, que en las próximas semanas se disputarán en el CT Benicarló y Scude Nules (Ginés Pérez y Josele Díaz), ya están trabajando en su organización para que no falte ningún detalle. No en vano, este tipo de torneos requieren de una gran estructura y cuentan con un amplio equipo arbitral, servicio de fisioterapia, encordado de raquetas, alojamiento y manutención de jugadores, transporte, etc.