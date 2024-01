Joan Barreda continúa disfrutando de esta edición del Dakar como si fuera su última participación (que seguramente lo será). A sus 40 años nadie puede hablarle de la dificultad y la dureza de este rali porque lo conoce como muy pocos. Por eso se le ve muy tranquilo, encajando bien los golpes, los obstáculos que se le van cruzando por el camino. Tercera jornada y tercer contratiempo para el torreblanquino. Tras la caída en el prólogo y el descuido que tuvo en la primera etapa (no apretó el botón cuando se detuvo a auxiliar al portugués Rodrigues), hoy, en la segunda especial, Joan ha sido penalizado con ocho minutos por exceso de velocidad. Llevaba muchos kilómetros tragando polvo (a la estela de otros pilotos) y en pleno adelantamiento ha reaccionado tarde y no ha visto la entrada a un radar, por lo que ha sido sancionado (del octavo puesto de la jornada ha caído al decimoséptimo). «Me quedo con el feeling de la segunda parte de la especial, donde he podido pilotar y navegar con buenas sensaciones por primera vez en este Dakar», ha explicado el castellonense.

Victoria para Honda El chileno José Ignacio Cornejo se ha exhibido sobre las dunas de Arabia Saudí en la etapa dominical, en la que el segundo puesto del argentino Luciano Benavides y el tercero de Pablo Quintanilla han sellado un podio con firma latinoamericana, aunque los sudamericanos no han podido arrebatar el liderato del botsuano Ross Branch, compañero de Barreda.