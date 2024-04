Guardiola: "Me gusta este negocio. Me lo paso bien y me pagan bien"

Pep Guardiola volvió a comparecer en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, la misma en la que bautizó a Mourinho como "el puto amo" en su día siendo entrenador del Barcelona. El técnico del Manchester City comenzó hablando del enfrentamiento ante el Real Madrid: "No es la primera vez que jugamos aquí. Trataremos de reforzar nuestras fortalezas y minimizar las suyas. Tienen magníficos jugadores, un técnico excepcional y son un rival muy competitivo. Es un partido de fútbol con todo lo que conlleva. Tenemos confianza y es un partido diferente. Habrá diferentes partidos dentro del mismo encuentro. Todo el mundo sabe dónde están las claves, el control del partido, las transiciones, empujar cuando toque...".

El 4-0 del año pasado

El de Santpedor habló del partido del año pasado y de lo que se habló en Madrid tras su eliminación: "Cuando el Real Madrid pierde, todos piensan que es muy malo. Pero en el fútbol pierdes porque gana otro. Lo sé porque me pasaba lo mismo en Barcelona, Mañana tenemos que ser inteligentes jugando". Guardiola también habló de lo que aprendió en la eliminatoria de la pasada temporada: "Teníamos un nivel emotivo muy alto por ganar al Real Madrid, que nos eliminó un año antes, por llegar la final... Con el 0-1 tuvimos dos para sentenciar y luego Rodrygo hizo de las suyas, Y eso estuvo muy presente en la eliminatoria del año pasado. Mañana será diferente. Carlo habrá buscado alternativas y debemos cambiar algo porque nos faltan piezas en defensa. En el partido de ida se especula más y luego te dejas ir en el segundo porque ya no hay vuelta atrás".

Pep elogió el trabajo de Ancelotti, del que dijo: "Jamás puedo pensar que Ancelotti es mal entrenador táctico, porque alguien que ha puesto a Pirlo de mediocantro o a Kross ha demostrado su inteligencia táctica. No puede tener tanto éxito si no es brillante en ese aspecto". Sobre las lesiones restó importancia a las bajas: "El Madrid también ha tenido lesiones largas y es lo que hay. Jugamos con once y los lesionados están fuera. Debemos salir con lo que tenemos y dar soluciones y tratar de sacar el mejor resultado para la vuelta".

El técnico del City también habló de cómo afronta estos partidos desde el banquillo: "Me gusta este negocio, me lo paso bien y me pagan bien. Me gusta ir a campos, me gusta esto. Aún me lo paso bien y seguiré mientras sea así". Y concluyó hablando de qué significa pisar el Bernabéu para él: "No es la primera vez que vengo aquí y siempre es especial cuando vas al Bernabéu, o al Camp Nou o a Anfield. Este partido es ya como un clásico. Hemos jugado varias veces con ellos y ahora tenemos diferentes jugadores a los del año pasado".