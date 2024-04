El otro Real Madrid-Barça: Taylor Swift contra La Masia

El pasado 27 de enero, el mismo día que Xavi Hernández anunció su dimisión en diferido del banquillo del Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid cerraba uno de los conciertos que ha programado para su calendario de eventos en el Santiago Bernabéu: Taylor Swift, Duki, Manuel Carrasco, Luis Miguel, Karol G, Aitana, Lola Índigo, Shakira… El nombre que más se repite en las oficinas del Santiago Bernabéu, después del de Kylian Mbappé es el de Taylor Swift. La cantante estadounidense, la artista más seguida del planeta, actuará en el coliseo blanco a finales de mayo, 29 y 30 de mayo, justo después de la última jornada de Liga. Las entradas se agotaron en horas, como las de Aitana o las de los cuatro conciertos que ofrecerá Karol G., la artista cuyo logo lucirá en la camiseta de este clásico el Barcelona. Además, Shakira ya negocia para actuar también cuatro noches en el Bernabéu en 2025.

Mientras Florentino Pérez ha convertido al Bernabéu en el centro de ocio más importante de España, el Barcelona se ha gastado el dinero en pagar 7,6 millones de euros durante 18 años a Enríquez Negreira por “asegurarse la imparcialidad arbitral”, un escándalo que ha salpicado de lleno al Barça y a Laporta, quien no solo participó en ello, si no que triplicó los emolumentos del excolegiado. La ruinosa situación del Barça ha obligado a Joan Laporta y su equipo a hipotecar su futuro para sacar adelante un presente muy complicado. El presidente azulgrana ha visto además cómo se han marchado once cargos de confianza de la directiva con la que inició esta segunda etapa al mando del club: Jaume Giró (vicepresidente económico), Jaume Llopis (miembro de la Comisión Espai Barça), Jordi Camps (director comercial), Enric Llopart (director digital), Ferran Reverte (CEO), Jordi Llauradó (responsable Espai Barça), Mateu Alemany (director deportivo), Jordi Cruyff (director fútbol), Fran Carbó (director gestión del club), Maribel Meléndez (directora corporativa) y Eduard Romeu (vicepresidente económico).

Y a todo eso se une que el Barça ha vendido el 25% de sus derechos televisivos de Liga a Sixth Street Partners a cambio de 667,5 millones. Precisamente con este fondo de inversión cerró recientemente el Real Madrid la cesión del 30% del negocio del Santiago Bernabéu a 20 años a Legends, propiedad de Sixth Street.

El estadio y la camiseta

El Camp Nou ha pasado a llamarse Spotify, ‘alquilando’ además la camiseta en partidos emblemáticos como los clásicos, en los que han aparecido en la zamarra los logos de los Rolling Stones, Rosalía o Karol G. El Real Madrid ha sumado a la manga de su camiseta el patrocinio de HP, que se une a Emirates como patrocinador de la camiseta blanca. El Bernabéu estuvo cerca de rebautizarse con el nombre de la marca CEPSA, pero el acuerdo se quedó por el camino. Ahora parece que Florentino no tiene interés en rebautizar el coliseo blanco, que, de momento, va a triplicar los ingresos ordinarios con la remodelación que le convertirá en un centro de ocio.

La cantera

Mientras el Barcelona saca pecho por la irrupción en el primer equipo de Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Fermín, el Real Madrid utiliza Valdebebas como un vivero de jugadores cuyos traspasos dejan dinero para financiar el fichaje de los grandes talentos de otros países como Eduardo Camavinga o Endrick. Hace años que no irrumpe un canterano en el primer equipo, pero esto que en otros equipos sería una señal de preocupación en la Casa Blanca se vive con absoluta naturalidad.

Los entrenadores

La situación de los banquillos también es diametralmente opuesta. En el del Bernabéu Carlo Ancelotti, el técnico más laureado en Europa y uno de los de mayor prestigio del mundo, gestiona un vestuario cargado de estrellas que camina hacia la final de Wembley tras deshacerse del vigente campeón de la Champions, el Manchester City. El italiano acaba de renovar hasta 2026, fecha en la que finaliza también contrato con el Bayern Leverkusen Xabi Alonso, el hombre elegido por Florentino para sustituir a Carletto. Mientras el Barça, Xavi ha confirmado que se marcha en junio, lo que aún está por ver, y hay un rosario de candidatos para sucederle. Entre ellos los preferidos del director deportivo, Deco, y los que le gustan al presidente, Joan Laporta. Hansi Flick, Rafa Márquez, Thiogo Motta, Thomas Tuchel, De Zerbi…

Los fichajes

El Real Madrid presentará en julio al joven Endrick, 17 años, que ya está cerrado y firmado y que dejó una magnífica carta de presentación en marzo con Brasil marcando en Wembley y en el Bernabéu. Pero la bomba será el anuncio del fichaje de Kylian Mbappé, delantero del París Saint-Germain que acaba de laminar al Barcelona en los cuartos de final de la Champions en Montjuït (1-4) con dos goles del francés. El delantero está atado por el Real Madrid, aunque resta cerrar unos flecos del contrato respecto a la cesión de derechos de imagen del jugador y su participación en los Juegos Olímpicos de París, donde es un icono.

El Barcelona no tiene dinero ni masa salarial para reforzarse, por lo que está obligado a vender. Sus últimas contrataciones, Lewandoswki (35 años) y Gundogan (33 años) están de vuelta y han firmado contratos muy altos a los que está atado el club. Se habla de la venta de Raphinha, de la de Araujo o incluso de poner en el mercado a alguna de los jóvenes joyas del club para aliviar esa presión financiera que ahoga a la tesorería azulgrana.

El vestuario

El Barcelona vive días complicados después de que Gundogan señalase públicamente a Araujo por el error en la jugada que le costó la expulsión ante el PSG e hipotecó las opciones de pasar a semifinales de Champions. El uruguayo ha sido claro al responder al alemán: “Yo tengo códigos y valores, prefiero guardarme lo que pienso sobre sus palabras”. El asunto es que no es la primera vez que Ilkay señala errores de compañeros, lo que ha provocado que parte del vestuario no hable con el exjugador del Manchester City. También es de justicia decir que el alemán no ha dicho nada que sea mentira, pero los futbolistas son gente de piel fina.

Si el vestuario del Barça es un polvorín, el del Madrid es una balsa de aceite. La histeria de Xavi se contrapone a la inteligencia emocional de un Ancelotti que gestiona como nadie los egos en la plantilla blanca. El único problema que tienen los blancos es el comportamiento de Vinicius, que cae en las provocaciones y pone en peligro la estabilidad del equipo, a riesgo de dejarlos en inferioridad numérica en muchos partidos.