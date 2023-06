Los dueños de Barreras deberán pagar más de 23 millones a Armas

Iba a ser la mayor construcción asumida nunca por la industria naval de Vigo: un ferri de 191 metros de eslora y casi 30 de manga, capacidad para 1.800 personas y más de 200 vehículos. Llevaría motores principales Wärtsilä, reductores Reintjes y propulsión Rolls-Royce. Tendría cuatro cubiertas y capacidad para navegar a hasta 23 nudos. Todo en pretérito, todo condicional, todo ilusión sobre plano.

El buque, el contrato 1708 de Hijos de J. Barreras, para Naviera Armas, nunca se ejecutó. Pero sí entró en vigor y la armadora abonó al astillero 22,8 millones de euros correspondientes al primer hito de la construcción. Ahora, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, acaba de condenar a la compañía viguesa, propiedad última del fondo de inversión norteamericano Oaktree Capital Management, a la devolución íntegra de los pagos realizados por Armas, así como a las costas del procedimiento (449.151 euros) y los intereses vinculados al euríbor desde 2018. El laudo, del 26 de abril y al que ha tenido acceso FARO, lleva la firma de José Antonio Caínzos, David Arias y Jesús Remón Peñalver (presidente del tribunal arbitral).

La decisión estima íntegramente los postulados de la armadora canaria, que firmó el pedido inicialmente a través de la sociedad Autopistas Canarias del Mar (ACM) y después lo cedió a Afortunadas Shipping, también de Armas aunque domiciliada en Malta. Se suma este multimillonario revés a la sentencia de un tribunal británico (High Court of Justice of England and Wales), que también condenó a Barreras al pago de 37 millones de euros a la noruega Havila Kystruten, en este caso por dos cruceros para rutas costeras que quedaron a medio hacer.

La clave, de nuevo, es quién deberá afrontar una factura superior a los 60 millones de euros, toda vez que Hijos de J. Barreras SA está en liquidación y todos sus activos sanos fueron transferidos a Grupo Armón en el marco de un procedimiento de prepack concursal. A día de hoy, la sociedad anónima es propiedad de Cruise YachtYardCo, que a su vez pertenece a un manojo de firmas que dependen de OCM Luxembourg EPF IV Cruise Yacht Master. Esto dicen textualmente sus cuentas anuales: “La parte última de control es Oaktree European Principal Fund”, radicada en Islas Caimán y arteria inversora, en definitiva, de un fondo que gestiona activos por más de 160.000 millones de euros. Lo que queda de Barreras es una minúscula subsidiaria de este gigante americano.

De modo que si Naviera Armas y Havila quieren que la ejecución de la sentencia y el laudo se materialice con éxito, deberán acudir a la matriz del astillero, porque éste está vacío. Como desveló FARO, para esto será determinante lo que suceda el 19 de junio en el juicio que enfrentará al exdirector general William Campbell contra la empresa, y al que está citada la cúpula en Europa de Oaktree. El levantamiento de velo y la vinculación final entre Barreras y este fondo de inversión será lo que abrirá las puertas a ambas navieras para ingresar esos 38 y 23 millones, respectivamente. Teniendo en cuenta, además, que el presidente del astillero cuando se cancelaron ambos contratos, Douglas A. Prothero (representante además de Cruise Yacht YardCo), no tendrá que responder por las causas de la quiebra porque el concurso fue calificado como fortuito por el juzgado de lo Mercantil.

El contrato para la construcción del ferri se firmó el 1 de febrero de 2018, con 30 meses de plazo de ejecución y entrega previa al 14 de mayo de 2021. En total, el barco tendría un coste de casi 159 millones de euros, de los que en torno a 40 millones correspondían al sistema de bonificación fiscal tax lease. Los 22,8 millones de euros del primer hito de construcción –corte de chapa, Barreras asegura haber cortado más de 50 toneladas de acero– se abonaron en noviembre de ese mismo año. En este procedimiento arbitral, el ingeniero naval y ex director general del astillero vigués José González Viñas participó como perito a petición de Armas.

“Termina concluyendo que, dado que a finales del mes de diciembre de 2019 [el texto en cursiva corresponde al informe pericial de Viñas] Barreras no había adquirido las hélices, reductoras, motores era materialmente imposible que el Buque 1708 se pudiese entregar el día 14 de mayo del año 2021. Y que, en el supuesto de que hubiese adquirido esos elementos y hubiese podido operar de forma normal, se hubiera podido entregar como muy pronto en el mes de junio del año 2022. El tema estaba absolutamente muerto, no había ningún pedido ni recepción de material siderúrgico, el astillero –que yo lo conozco muy bien– estaba absolutamente parado”.

Oaktree European Principal Fund IV LP La red societaria de los dueños de Barreras ISLAS CAIMÁN OCM Luxembourg EPF IV LUXEMBURGO Eiffel Investment PTE Limited OCM Luxembourg EPF IV Combined Investments Mohari Lux Yacht Co LUXEMBURGO SINGAPUR LUXEMBURGO OCM Luxembourg EPF IV Cruise Yacht Master Holdco *Dueña del Evrima Bunviadi Foundation LIECHTENSTEIN LUXEMBURGO Cruise Yacht 1* MALTA Cruise Yacht 2 Cruise Yacht Upper Holdco MALTA MALTA Cruise Yacht 3 MALTA Cruise Yacht YardCo MALTA Cruise Yacht Holdco MALTA Hijos de J. Barreras SA Cruise Yacht Opco ESPAÑA MALTA Simón Espinosa La red societaria de los dueños de Barreras Oaktree European Principal Fund IV LP ISLAS CAIMÁN OCM Luxembourg EPF IV LUXEMBURGO OCM Luxembourg EPF IV Combined Investments LUXEMBURGO Eiffel Investment PTE Limited Mohari Lux Yacht Co SINGAPUR LUXEMBURGO OCM Luxembourg EPF IV Cruise Yacht Master Holdco LUXEMBURGO Bunviadi Foundation LIECHTENSTEIN Cruise Yacht Upper Holdco MALTA *Dueña del Evrima Cruise Yacht Holdco Cruise Yacht 1* MALTA MALTA Cruise Yacht Opco Cruise Yacht 2 MALTA MALTA Cruise Yacht 3 MALTA Cruise Yacht YardCo MALTA Simón Espinosa Hijos de J. Barreras SA ESPAÑA Oaktree European Principal Fund IV LP La red societaria de los dueños de Barreras ISLAS CAIMÁN OCM Luxembourg EPF IV LUXEMBURGO Eiffel Investment PTE Limited OCM Luxembourg EPF IV Combined Investments Mohari Lux Yacht Co LUXEMBURGO SINGAPUR LUXEMBURGO OCM Luxembourg EPF IV Cruise Yacht Master Holdco *Dueña del Evrima Bunviadi Foundation LIECHTENSTEIN LUXEMBURGO Cruise Yacht 1* MALTA Cruise Yacht 2 Cruise Yacht Upper Holdco MALTA MALTA Cruise Yacht 3 MALTA Cruise Yacht YardCo MALTA Cruise Yacht Holdco MALTA Hijos de J. Barreras SA Cruise Yacht Opco ESPAÑA MALTA Simón Espinosa

La defensa de Barreras, ejercida por el despacho Hogan Lovells, primero, y Albors Galiano, después, argumentó que Naviera Armas se había desentendido de su pedido, que no contestó a ninguno de los correos enviados desde Vigo y que no realizó el segundo pago. “No puede serle reconocido valor como hecho acreditativo de la falta de interés de Afortunadas en la ejecución del contrato [...] El examen de todas estas comunicaciones y declaraciones permite al Tribunal Arbitral concluir que, desde luego, a lo largo de los años 2019 y 2020 Afortunadas no abandonó en modo alguno su interés por la construcción del buque”.

Quedó probado que Barreras nunca solicitó ese segundo desembolso. Y nunca manifestó, además, que hubiese una voluntad común de poner fin al acuerdo para la construcción del ferri, dado que en las propias cuentas anuales del astillero se hacía referencia a este pedido como un barco en vigor y para el que estaba negociando con la armadora. “En el presente caso –concluye el laudo–, las pretensiones de Barreras son desestimadas en su totalidad, como, de modo contrario, son totalmente estimadas las contrapretensiones y pretensiones reconvencionales de Afortunadas. Procede, por tanto, que Barreras asuma las costas del procedimiento arbitral”.

González Viñas, perito de parte

“El astillero tenía cuatro pedidos, los motores principales Wärtsilä, los reductores de Reintjes y la propulsión de Rolls-Royce. Y luego tenía un pedido de Oficina Técnica de Ghenova, los cuatro fueron cancelados por falta de pago del astillero. El tema estaba absolutamente muerto, no había ningún pedido ni recepción de material siderúrgico, el astillero –que yo lo conozco muy bien– estaba absolutamente parado”.

El aviso de Armas a la Barreras de Prothero