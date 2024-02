Extremadura seguirá sin alta velocidad: vendrá un nuevo Alvia pero no hay fecha para el Avant

Extremadura ya tiene vías del tren electrificadas en el tramo entre Plasencia y Badajoz, pero de momento no suponen más que un ahorro de cuatro minutos en el trayecto. Por la vía, aunque está preparada para que las locomotoras alcancen los 300 kilómetros por hora, por ahora no se pude circular a más de 200 km/h. El primer inconveniente es que la región no cuenta con el sistema de seguridad y control adecuado que permite superar la velocidad, el conocido como ERTMS. Este estará, según avanzó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el segundo semestre de 2025, aunque se empezará a probar ya esta primavera.

Pero este no es el único problema, pues, a pesar de que se cuente con este nuevo sistema, por las vías extremeñas solo se podrá circular, como máximo, a 220 km/h, que es el límite que permite coger el Alvia, único tipo de tren que viaja por Extremadura en electrificado. Por tanto, si a la región no se le dota de trenes superiores, los tiempos de viaje no variarán de forma sustancial. Transportes sí incorporará un nuevo Alvia a la región, que llegará "como muy tarde", según las palabras de Puente, el próximo verano. Sustituirá al Intercity, por lo que no supondrá sumar un trayecto más hasta Madrid; aunque sí permitirá que, a partir de entonces, haya dos servicios en los que se pueda circular a 200 km/h, que llegarán a los 220 km/h una vez que se instale el nuevo sistema de seguridad.

Desde verano

El compromiso era traer también un Avant, que puede alcanzar los 250 km/h. De hecho la promesa era hacerlo cuando se pusieran en servicio las catenarias (la electrificación) en el tramo Plasencia-Badajoz, pero de momento no llegará. "Estamos en ello. La flota de trenes necesita una renovación, pero entre las prioridades está Extremadura", puntualizó el ministro. Sobre la llegada de un AVE ni si quiera se pronunció.

La alta velocidad fue el tema que centró la reunión mantenida ayer entre el ministro y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en Mérida; la primera desde que ambos tomaron posesión. "Hay que conseguir cuanto antes la alta velocidad entre Madrid y Extremadura. Se seguirá avanzando en el tramo Plasencia-Badajoz y estamos trabajando en la renovación de vía en las estaciones de Mérida, Aljucén y Cáceres", detalló el ministro. A lo que se añade el proyecto de duplicación de vía entre Mérida y Aljucén, cuyas obras se van a licitar, y los trabajos de electrificación en el trazado Monfragüe- Talayuela, donde todos los tramos "están en obras o finalizados".

Puente se refirió también al problema de Castilla-La Mancha, donde caducó el estudio informativo del proyecto, lo que está retrasando esa conexión por alta velocidad entre Extremadura y Madrid. "Hay en marcha un nuevo estudio para su tramitación", apuntó. Y avanzó que, en cuanto al paso del tren por Toledo y Talavera de la Reina, "se trabaja con ambos ayuntamientos y con la Junta para llegar a la mejor solución; esperamos que sea muy pronto". Una vez que concluya la conexión completa hasta la capital española el Estado habrá invertido más de 3.800 millones de euros.

También se abordó el tren convencional, con la recuperación de la Vía de la Plata a la cabeza. "Es prioritaria", reivindicó Guardiola. De momento, la Unión Europea mantiene este corredor, que permitirá conectar a Extremadura con Castilla y León, en la red global, con el horizonte en 2050. El objetivo es que pueda incluirse en la ampliada, para que pueda estar antes de 2040, ya que su apertura supondrá recuperar la conexión entre Plasencia y Salamanca por tren. El ministro afirma que comparte esa prioridad, pero incide en la dificultad. Según explicó, ya se lo ha solicitado a Europa, que ha denegado incluirlo en la red ampliada porque el corredor no cumple, por ahora, con las exigencias. "Es una infraestructura que queremos conservar con el máximo interés, pero la Ruta de la Plata se arrancó y hay que actuar desde el realismo", puntualizó.

Conexión Lisboa-Madrid

En materia ferroviaria también informó sobre los trabajos que se llevan a cabo para conseguir que la conexión entre Madrid y Lisboa con AVE, pasando por Extremadura, sea una realidad en 2030. Puente ya se ha reunido con la comisaria de Transportes y con el director general de Transportes de la Unión Europea, con quienes asegura coincide "en la necesidad de implementar la conexión Madrid-Lisboa, tanto desde el punto de vista ferroviario como de las carreteras". No obstante, está a la espera de que se conforme el nuevo gobierno luso, que celebrará elecciones en marzo.

Pero no solo hablaron del tren, si no también de carreteras. En total, según indicó el ministro, en este 2024 el Gobierno invertirá más de 600 millones de euros en la región. Así, según señaló, en estos momentos están en marcha las obras de la variante de Zafra, la de Malpartida de Cáceres, el nuevo puente de Cabezuela del Valle, el acceso sur de Badajoz y el primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz, que se ha comenzado por la capital cacereña. "Extremadura ha pasado de estar a la cola a encabezar los rankings en inversiones en carretera", dijo.

Y ocupa, además, el "tercer lugar" en inversión en carretera por habitante: "Muy por encima de la media, 365 euros por habitante frente a los 200 de la media", concretó. "Es mucho lo que estamos haciendo en Extremadura. Queremos seguir avanzando porque la lealtad institucional con Extremadura está garantizada", agregó. Y como ejemplo, citó a las inversiones realizadas en los últimos años, con Pedro Sánchez en el Gobierno de España: "En 2016 la inversión del ministerio llegó a los 100 millones de euros y estamos revirtiendo esa situación. Hemos superado los 400 millones de euros de media en licitaciones en los últimos tres años, hemos multiplicado por cuatro las inversiones", justificó el titular de Transportes.

Por su parte, Guardiola manifestó la importancia del encuentro: "Nos jugamos nuestro futuro. Las comunicaciones han supuesto un lastre en el desarrollo y en el potencial que tenemos. No solo el tren, sino en carreteras y en transporte aéreo", reivindicó la presidenta. A lo que Puente respondió reiterando su compromiso con Extremadura: "Mi compromiso es acabar con la injusticia de Extremadura en materia de infraestructuras, un agravio que le ha privado de las oportunidades que otros territorios han tenido. Mi ideología es aportar más a quien más lo necesita y en este caso esta tierra ocupa el primer lugar en la atención de este Gobierno. Estén tranquilos porque se van a cansar de ver a este ministro por Extremadura", apostilló.

El ‘bypass’ de Mérida estará a mediados de año

El bypass de Mérida, cuyas obras se ejecutan en estos momentos, estará finalizado a mediados de este año, según confirmaron ayer la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Se trata de 30 kilómetros de doble vía que van a completar el trazado electrificado entre Plasencia y Badajoz y que permitirá evitar que haya que recorrer unos 15 kilómetros por la vía convencional, lo que supone tener que bajar la velocidad. En total en esta actuación el Ministerio ha invertido 50 millones de euros.

Las obras, que fueron ayer visitadas por Puente y Guardiola tras la reunión que mantuvieron en Mérida, están ya avanzadas. Una vez que concluyan, y cuando se consiga implantar el nuevo sistema de seguridad y control ferroviario, el denominado ERTMS, se conseguirán reducir aún más los tiempos de viaje, de tal forma que el trayecto entre Badajoz y Madrid podrá hacerse en cuatro horas, mientras que en estos momentos se tardan unas cuatro horas y 15 minutos.

Soterrar las vías de Navalmoral supone retrasar la alta velocidad 5 años

Uno de los puntos en conflicto de la conexión entre Extremadura y Madrid con alta velocidad es Navalmoral de la Mata. El proyecto diseñado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible incluye el paso del tren por el casco urbano de la ciudad, decisión que rechazan el ayuntamiento de la localidad y la Junta de Extremadura, que piden el soterramiento de las vías. Denuncian que de no hacerlo el tren dividirá la ciudad en dos; es decir, va a crear un "muro" en el municipio.

El Gobierno lo descarta, pues, tal y como avanzó ayer el titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente, podría suponer retrasar la llegada de la alta velocidad cinco años más. Este fue, de hecho, otro de los asuntos que abordó en la reunión mantenida ayer con María Guardiola, a la que transmitió que el Ministerio está dispuesto "a estudiar es el proyecto actual y ver cómo podemos mejorar, siendo conscientes de que la decisión que tomemos puede conllevar retrasos", advirtió.

Según un estudio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que publicó este diario, soterrar las vías en esta localidad podría además provocar inundaciones, ya que el terreno cuenta con un nivel freático "muy alto", con corrientes de agua perpendicular al paso del ferrocarril.

Estudia la eficacia de un sistema antinieblas en el aeropuerto

Este otoño invierno más de 40 vuelos con salida desde el aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz) han tenido que ser suspendidos debido a las nieblas, un problema recurrente debido precisamente a su ubicación en las Vegas Altas. Una de las reivindicaciones de la presidenta del Ejecutivo autonómico al ministro de Transportes ha sido la implantación de un sistema antinieblas más preciso que ayude a prevenir estas situaciones. «Durante cuatro meses hay muchas posibilidades de quedarse sin volar y lo que queremos es tener la certeza de poder coger un vuelo, teniendo en cuenta que no tenemos ninguna otra alternativa de transporte competitivo», manifestó Guardiola.

Desde el Ministerio se estudia ahora esta alternativa que, de hecho, se debatirá este mismo martes en el comité de coordinación aeroportuaria. "No hay inconveniente por apostar por el ILS (el sistema antiniebla) si esa es la solución, pero no solo necesitamos un sistema superior si no también que la flota y la tripulación estén adaptados", advirtió Puente, que incidió además en que, incluso con ese nuevo sistema, habrá episodios de nieblas que por su intensidad no se podrían solucionar. Hay de plazo hasta octubre, cuando cumple la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP).

No habrá autovía entre Santa Amalia y Ciudad Real

Otra de las cuentas pendientes del Estado con Extremadura es la construcción de la autovía A-43, que unirá Torrefresneda con Ciudad Real. Es, de hecho, una de las reivindicaciones históricas, pero de momento no será una realidad. Según indicó ayer el ministro de Transportes, por ahora en el tramo entre Torrefresneda y Santa Amalia, el más avanzado, se ha diseñado el desdoblamiento de la vía, en lo que se invertirán 62 millones de euros.

Y en el segundo tramo, el ubicado entre Santa Amalia y Ciudad Real, debido a que no hay proyecto ni nada licitado, se va a dotar de tres carriles para mejorar el trazado, uno de los más concurridos. "Lo que se pueden hacer son actuaciones que no exijan una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), con reducción de puntos negros, un tercer carril o carriles de aceleración para que los vehículos pesados no entorpezcan la circulación", apuntó Óscar Puente. "Vamos a intentar ser lo más realistas posible para que las promesas no se conviertan en entelequias", agregó.

La Junta de Extremadura, no obstante, incluirá esta autovía en la mesa de expertos que creará para elaborar un plan de infraestructuras: "Nosotros no queremos renunciar a ella", advirtió Guardiola.