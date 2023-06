Compromís avanza nombres para el 23J sin ver claro el uno por Castellón

Si la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio (23J) cogió con el pie cambiado a todos, más aún a quienes perdieron poder municipal y autonómico hace apenas dos semanas. El desconcierto y las dificultades para reaccionar con rapidez se agudizan en el caso de Compromís, que se ha visto abocado a suscribir un acuerdo de supervivencia en tiempo récord con Sumar, la marca de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz y con los flecos del pacto más sueltos que atados.

La coalición avanzó este lunes en el camino hacia la confección de las candidaturas por Castellón en el sentido de que dio a conocer tres nombres que se postulan para el segundo puesto en la candidatura al Congreso, mientras insistió en que el uno será para un independiente de consenso, una figura que, a priori, parece como mínimo difícil de encontrar.

Cara a las urnas autonómicas del pasado 28 de mayo, la coalición valencianista tardó en definir la identidad de Cinta Moliner como número 6, puesto que había reservado para un independiente.

Equipos sin definir

De hecho, no solo no han comenzado las negociaciones, sino que no están definidos los equipos para ello en un territorio en el que la presencia de Sumar es prácticamente inexistente.

En cualquier caso, la principal baza de Compromís cara al 23J estará en Castellón en la marca, en el tirón que puedan tener tanto la enseña propia como la de Yolanda Díaz, cuyo rostro irá impreso en las papeletas electorales.

En lo que se refiere a quienes optaban al cierre de esta edición al precipitado proceso de primarias que arrancó a las 00.00 horas de este martes, y acabará a las 20.00 horas del jueves, compiten por ocupar el dos a la Cámara Baja de Compromís-Sumar el edil de Castelló, Francesc Mezquita; Guillem Roig, de la Vall d’Uixó y Betlem Albero, de les Alqueries. El tercero en la lista lo elige Sumar.

El contexto

Por parte de Mes Compromís, la secretaria general Àgueda Micó será la uno al Congreso por Valencia; y el vila-realense Alberto Ibáñez el dos. En Alicante, los valencianistas solo eligen el dos, para el que se postulan Júlia Company y Miriam Enniuoa.

En un día en el que los diputados autonómicos Joan Baldoví y Vicent Marzà descartaron proponerse como sucesores de Micó en el partido, Compromís también dio a conocer que en Castellón serán Roberto Castelló, de Almenara; y Elsa Vilalta de Alfondeguilla, ambos de Més, quienes optan a liderar la candidatura al Senado, cuyo segundo puesto será para Sumar y Àgueda Murciano, de Iniciativa, se postula para el tercero.

Por Valencia ha trascendido el nombre para el puesto dos, Ferran Vicent, mientras que en Alicante Pau Torregrosa y Héctor Espinosa compiten por el tercero.