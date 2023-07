"No dejeis que nadie os diga que no se puede". Con estas palabras ha terminado Pablo Echenique su última intervención en el Congreso de los Diputados antes de retirarse de la política y regresar a su puesto de trabajo como investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Tras ser eurodiputado, parlamentario en las Cortes de Aragón, secretario de Organización de Podemos, uno de los principales negociadores en la conformación del Gobierno de coalición y portavoz en la Cámara baja, el aún diputado maño -nacido en Rosario, Argentina- ha dado por cerrada su andadura política.

"Hoy es mi ultima intervención aquí y se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar en mis trabajos como científico", ha dicho en la diputación permanente del Congreso, una institución en la que entró en mayo de 2019. Echenique, que se quedó fuera de las listas electorales conformadas por Yolanda Díaz, ha asegurado que llegó al Congreso hace más de cuatro años "como un intruso, como un representante de los nadie" y que tiene la sensación de marcharse casi un lustro después siendo aún un "intruso".

El dirigente de Podemos ha sido uno de los que más polémicas ha generado en los últimos años, tanto con declaraciones incendiarias en la sala de prensa del Congreso como a golpe de tuit, algo de lo que ha dicho sentirse muy orgulloso: "Me voy orgulloso de haber hecho mucho ruido porque se que frente al discurso de extremo centro el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche". En esta misma línea, ha reivindicado los éxitos de Unidas Podemos y el haber dicho "algunas verdades que otros no se atreven a decir".

"He conseguido no dejarme seducir por los oropeles de la corte, no dejarme engatusar por 'su señoría' por aquí, 'su señoría' por aca y no dejar que se me pegue la moqueta de palacio a los pies, aunque es verdad que, como no la piso directamente, tengo algo de ventaja en esa materia", ha dicho, tirando de una ironía que ha dejado ver a lo largo de estos años en los que no ha escapado a hacer bromas sobre su propio estado físico. Eso sí, ha aprovechado estas palabras para subrayar que es una "vergüenza" que en el Congreso no haya sido capaz de adaptar el hemiciclo para que pudiera acceder a su escaño de portavoz tras más de cuatro años.