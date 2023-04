Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don VICENTE PALLARÉS RENAU

2. Don JULIÁN JUAN TORNER PEÑARROCHA

3. Doña MARÍA ROSARIO ROBRES MONFORTE (Independiente)

4. Doña ANA LIDÓN PALLARÉS IBÁÑEZ

5. Don EDUARDO BARBERÁ ROVIRA

6. Doña IRENE PILAR BOU AGUSTÍN

7. Don DAVID ALFANJARÍN PEÑA

8. Don MARIO PALLARÉS ALAÑÓN

9. Doña MIRIAM BALDAYO ANDREU

10. Don MATÍAS IACUITTO PALLARÉS

11. Doña SANDRA TRILLES PALLARÉS

Suplentes

1. Doña VICENTA GONELL IBÁÑEZ

2. Don JUAN JOSE TORNER GIL

3. Doña LAURA DELGADO MANDELICKOVA

4. Don DANIEL CORDERO GIL

5. Don RUBÉN MONTES ÁVILA

6. Doña BELÉN MORATALLA RAMOS

7. Don DIEGO RENAU PALLARÉS

8. Doña SUSANA GIL MARTÍ

9. Don NICOLÁS BLASCO PALLARÉS

10. Don JAVIER FERNÁNDEZ TORREPEQUEÑA

Candidatura núm.: 2. VOX (VOX)

1. Doña ROCÍO MARTÍNEZ BARRERO

2. Don ANTONIO COSÍN PASCUAL

3. Don RAÚL BARBA MOTA

4. Don FRANCISCO JAVIER MOLINER BOLOS

5. Doña MARINA BARBA MOTA

6. Don CRISTIAN GUILLAMÓN ALCAIDE

7. Don ÁNGEL MARTÍNEZ BARRERO

8. Doña NOELIA MOLINA VIDAL

9. Doña SONIA RODRÍGUEZ VILLALBA

10. Doña MARÍA DE LOS ÁNGELES ESCRIBANO JAÉN

11. Don RAÚL PALMA ESTRADA

Suplentes

1. Don SERGIO CASTELL OLIVA

2. Doña ANA LLEDÓ RUS AGUILAR

Candidatura núm.: 3. COMPROMÍS PER MORÓ: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Doña ALICIA PAÚS PALLARES

2. Doña LIDIA SERRA ORTIZ

3. Don DANIEL LÓPEZ ESCUDER

4. Doña BLANCA TORLA FORTANET

5. Don ALEJANDRO GIL DOMENECH

6. Doña TERESA ANA MERCE AIXA

7. Doña BLANCA VICENTE GARCÍA

8. Don JOSEP LLUIS RUBIO RENAU

9. Don FRANCISCO PALLARES CUSTODIA

10. Doña MARIA REYES LLIBERÓS MONFORT

11. Don IVAN ASENSI PEÑARROJA

Suplentes

1. Don JESÚS BEIRE BELTRAN (Independiente)

2. Don VÍCTOR JOSÉ LLANSOLA GIL

3. Doña LLEDÓ ANDREU MORATALLA

4. Don JOAN MOLINA AHIS

5. Doña MARGARITA BENET GARCIA

6. Don VICENTE JOSÉ RENAU BARREDA

7. Don IVAN BARRACHINA EDO

8. Don RAMÓN TORLÁ FORTANET

9. Doña SIMONA BEVAN CONSTANTINESCU

10. Doña PAZ SANZ FLE

Candidatura núm.: 4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don BORJA GIL BAREDA

2. Don LUIS EDO VICENTE

3. Don ALBERTO EDO FORES

4. Doña MARIA PILAR MEMBRADO LANASPA

5. Doña FABIOLA VIILLAMON PITARCH

6. Don DAVID PEÑARROCHA PALLARES

7. Doña TRINIDAD BELLES ESCRIG

8. Don MARIO GIL BARREDA

9. Doña NOELIA MARTARELLO MEMBRADO

10. Doña MERCEDES PRATS CATALA

11. Don FELIX RODRIGUEZ VELASCO

Suplentes