El Parlament deja sola a Laura Borràs en su juicio por corrupción

El Parlament no se posicionará por su presidenta suspendida, Laura Borràs, con motivo del inicio del juicio por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en el que se enfrenta a seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. La cuestión ni siquiera se abordó en la Mesa de este martes, según fuentes presentes en la reunión. No está prevista ninguna declaración de apoyo, ni tan solo de Junts -su partido-, ni que haya ninguna comparsa parlamentaria hasta las puertas del TJSC el próximo viernes.

Los posconvergentes no han hecho ninguna petición a la Mesa y, de momento, no tienen previsto hacerla. Sí que expresarán su apoyo a Borràs durante las comparecencias parlamentarias de esta semana. A nivel de partidos, tampoco habrá apoyo de la bancada independentista. Solo su partido, Junts, llamará a militantes y simpatizantes a manifestarse. Ni ERC, ni la CUP lo harán. Tampoco el Govern. Todos ellos consideran que el origen de la causa contra Borràs no tiene nada que ver con la "represión política" y que se trata de una "mala praxis".

En este sentido se expresó este lunes la republicana Marta Vilalta y también lo ha hecho hoy la cupaire Eulàlia Reguant. En una entrevista en RTVE, aseguró que mezclar las cosas hace un "flaco favor" al movimiento independentista, aunque sí que dijo que muy probablemente" la causa judicial se ha visto amplificada por ser quién es.

Por su parte, Borràs, en una entrevista en TV-3, expresó que ve "coherente" la posición de ERC, porque asegura que en julio ya "hicieron de juez", cuando se la apartó de sus funciones en el Parlament. Una decisión que tachó de nuevo de "arbitraria". Sin embargo, calificó de "triste y decepcionante" la actitud de sus antiguos socios y aseguró que ella estará al lado de "todos los represaliados", con independencia de su ideología.

A estas alturas, la gran duda es quién de Junts estará, y quién no, en la concentración del viernes. Especialmente, si asistirá Xavier Trias, candidato a la alcaldía de Barcelona. Hasta ahora se ha mostrado reticente a asistir en actos que le alejen del electorado moderado, como la manifestación contra la cumbre hispano-francesa de Barcelona.

Borràs asegura que Trias le expresó este lunes su "apoyo explícito", pero no le ha asegurado que vaya a la concentración. "No me dijo hasta viernes, esto no me lo dijo, me dio todo el ánimo y que está a mi lado", admitió en TV-3.

La presidenta suspendida de la cámara está acusada de prevaricación y falsedad documental. La fiscalía le pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, además de una multa de 144.000 euros, por fraccionar 18 contratos para encargar a dedo proyectos a un conocido, Isaías Herrero, sin tener que licitarlos.