El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido crear, si llega a la Presidencia del Gobierno de España, una fiscaliad "específica" para todo el medio rural español, de forma que "los impuestos no sean un problema para vivir" en los pequeños municipios. Ha clausurado en Teruel una jornada del PP europeo sobre 'La España de los pueblos y la Europa rural'.

"Si usted monta una industria, abre un negocio y se instala en el rural le voy a cobrar menos impuestos y, si es posible, algunos no se los voy a cobrar", ha expuesto Feijóo, para quien "merece la pena hacer una fiscalidad para todos los pueblos de España porque vamos a conseguir mucho mayor retorno que el dinero que vamos a dejar de recaudar", insistiendo en la necesidad de implementar una "discriminación positiva" sobre todo en vivienda, industria, emprendimiento, compras, herencias y donaciones.

Alberto Núñez Feijóo ha apostado por subir al máximo las ayudas al funcionamiento empresarial en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, y ha defendido medidas implantadas en su etapa al frente de la Xunta de Galicia, como suprimir los impuestos por compra, venta o permuta de tierras o bosques.

También ha abogado por subvencionar la puesta en marcha, como en Galicia, de "las casas nido" y "la casa del mayor" para crear empleos y facilitar la conciliación, evitando la marcha de las familias, de niños y mayores, a las cabeceras de comarca.

Foro permanente

Tras observar que, si es elegido presidente del Ejecutivo, "podría ser la primera vez que una persona del rural entre en La Moncloa", Alberto Núñez Feijóo ha apostado por poner en marcha "un foro permanente de todas las políticas que afecten al medio rural, de todas las Administraciones públicas, para que nadie vaya haciendo las cosas que se le ocurran, sino para sumar lo que hacemos" e implementar "juntos" las políticas "durante décadas".

Ha recordado que la despoblación del medio rural no se produjo "en un lustro", por lo que "volver a poner en valor el medio rural nos llevará décadas, pero si no empezamos con un plan, no lo haremos nunca".

Núñez Feijóo ha planteado "buscar fórmulas de empadronamiento flexible" para quienes vivan unos días en una ciudad y otros días, de la misma semana o mes, en el medio rural, argumentando: "Si los habitantes me vienen en viernes y se van los lunes, no me dan nada y se lo dan a la ciudad". "Habrá que compartir los gastos y los ingresos", ha manifestado.

Ha recomendado rebajar la fiscalidad por la compra de vivienda "en el rural", mencionando el IBI y el Impuesto de Transmisiones, añadiendo: "Si viene a este pueblo y rehabilita esta casa, usted no paga impuestos; lo prefiero a que se vaya a hacer una casa que no tiene que ver con la arquitectura, ni la volumetría ni los materiales" de un pequeño municipio.

El líder del PP ha prometido "una fiscalidad baja o nula para venir al rural", explicando: "por esa vivienda a 6.000 euros el metro cuadrado en las grandes ciudades o a 3.000 en las medias, yo no le voy a cobrar impuestos".

"¿Por qué no ponemos industrias en el medio rural?, no al lado de los pueblos", sino "donde están sin nada y la hectárea tiene un valor residual", ha continuado Feijóo, quien ha apostado por elaborar planes sectoriales industriales "donde no molesten a los ciudadanos", esgrimiendo que los "macropolígonos" de las ciudades conllevan atascos "todos los días" y el suelo en el medio rural, cerca de una autovía o una carretera nacional, puede tener "costes francamente bajos".

También ha urgido a destinar fondos europeos "a lo prioritario", como las infraestructuras, carreteras, tren y banda ancha porque "sin banda ancha estás incomunicado y no puedes competir", emplazándolos a utilizar los fondos europeos "con rigor".

La educación y la sanidad "no son opinables" porque "si no hay la gente no puede vivir aquí y mucho menos tener una familia", criticando al Ministerio de Sanidad porque "lleva años" sin incrementar las plazas de médicos MIR y "el Gobierno de España no asume la responsabilidad" de la falta de médicos en las comunidades autónomas.

Cuidar las raíces

"Los pueblos conforman nuestro país, son de donde hemos salido, donde ha nacido la mayoría de nuestros abuelos, una buena parte de nuestros padres y algunos que estamos aquí", ha expuesto Feijóo, quien ha hecho hincapié en que "cuidar las raíces de un árbol es fundamental para que se mantenga fuerte muchas décadas y no se seque".

El presidente del PP ha dejado claro que "la despoblación del medio rural es un asunto de Estado y los asuntos de Estado se tienen que tratar como son", resaltando que "trascienden a los Gobiernos", asegurando que se asienta este planteamiento como "pilar básicos" habrá "una sólida base para construir propuestas, decisiones y actuaciones".

Ha dicho que fue el Gobierno de España del PP el primero que comenzó a actuar en esta materia, creando una Secretaría y él, como presidente de la Xunta de Galicia, reunió a siete presidentes autonómicos, entre ellos el aragonés, Javier Lambán, en 2021 en Santiago de Compostela, elaborando una treintena de propuestas.

Núñez Feijóo ha apuntado que Galicia tiene 33.000 pueblos, la mitad de los núcleos habitados de España y que el 94 por ciento del territorio de aquella región es rural, añadiendo que el 52 por ciento del territorio español es rural, donde vive el 21 por ciento de la población, de forma que "España es el país de la UE con más desequilibrio en la distribución de su población", indicando que el 90 por ciento de la población reside en el 9,3 por ciento de los municipios y el 40 por ciento vive en la costa.

"Durante la pandemia hemos aprendido que el medio rural es la despensa del país", ha continuado el presidente nacional del PP, vaticinando que en el futuro será más importante tener alimentos que petróleo y gas, y si no se producen, se tendrán que importar "al precio que nos digan los que producen alimentos". Además, "la autonomía y la seguridad alimentaria son claves para la competitividad económica", ha dicho.

Además, ha expresado su preocupación por el cambio climático, haciendo notar: "No podemos abandonar los bosques, ni deforestar las tierras ni abandonar los cultivos". Ha realzado la importancia de contar con tecnologías de la comunicación para fomentar el teletrabajo. "Tenemos una gran oportunidad, que hay que aprovechar".