María Guardiola mueve ahora ficha, toma posiciones y anuncia que va a llevar adelante "el mandato" que le han encomendado las urnas y que en los próximos días abrirá negociaciones con el objetivo de convertirse en presidenta. "Me voy a presentar a una investidura y lo voy a hacer para ser presidenta de la Junta de Extremadura. En los próximos días voy a iniciar conversaciones con los demás partidos sin regates cortos, sin tutelas y sin dobleces", ha dicho literalmente. Lo ha hecho sin citar a Vox, que es el único partido que le garantiza esa investidura. La candidata asegura que las negociaciones versarán sobre el programa en todo momento y que no piensa "en cargos" la abordar ese diálogo. "Pienso en formar un gobierno cuanto antes por que Extremadura necesita una estabilidad. En eso coincido con el señor Vara", ha remarcado. Y únicamente concibe ese gobierno "solitario" ha remarcado también.

La candidata del PP ha insistido además en que si gobierna lo hará "en solitario" y no ha descartado que el escenario de futuro sea una repetición de elecciones en Extremadura o alguna fórmula de gobierno que incluya a Vox: "Lo único que descarto es que siga gobernando el señor Fernández Vara" ha dicho cuando se le han planteado esa tesitura.

"Vara hace la última contribución al sanchismo"

Guardiola ha comparecido en la sede de los populares en Mérida, la primera desde el 28J, para hablar de los próximos pasos, que pasan por la ronda de conversaciones que pretende poner en marcha esta misma semana. Lo hace justo después de que Vara anunciara ayer que intentará gobernar, haciendo valer que la lista que encabeza fue la mas votada por 6.273 votos de diferencia. "Contradecirse en menos de 48 horas para someterse al interés de Sánchez es el ultimo servicio que ha hecho al sanchismo" le ha lanzado. Le ha pedido que asuma "el descalabro" el PSOE a las elecciones y que renuncie a presentarse a una investidura que sabe que será "fallida"

Guardiola a Ángel Pelayo (Vox): "Yo tengo las manos libre no sé si el señor Abascal les deja manos libres"

El tono dista ya mucho del de la jornada electoral (mucho más vehemente ahora) y ha marcado distancias con Vox, que ha dicho que aún no le ha llamado ni para felicitarla por los resultados de las elecciones. Después ha insistido en que está "dispuesta a hablar con Vox pero quiero un gobierno en solitario" y sosteniendo en la mano el resumen de su programa de gobierno ha añadido que "el único programa de futuro es este no hay otro". "Vox tendrá que decirme qué es lo que no comparte o lo que no quiere de es programa. Quiero saber qué ofrece a Extremadura y qué medidas de las que hay aquí no comparte", ha apuntado. También ha lanzado un órdago al candidato de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo: "Yo tengo las manos libre no sé si el señor Abascal les deja manos libres", le ha dicho.