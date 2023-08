Barbón llama a un Gobierno "progresista" para España y critica la propuesta de la lista más votada: "Piden lo que no dan"

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y Presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha apostado este domingo en La Camperona (San Martín del Rey Aurelio) por un Gobierno "progresista" para España. Ha criticado la propuesta del PP para que gobierne la lista más votada con una sentencia rotunda: "Pide para mí lo que tú no das", ha señalado en referencia a los 118 ayuntamientos que han "arrebatado" al PSOE los pactos de Vox y PP. A nivel autonómico, Barbón ha comprometido para Asturias un Gobierno de coalición "unido" -junto a IU (Convocatoria por Asturias)- que no hará públicos los debates que tienen que ser privados: "La ciudadanía no quiere líos; hemos aprendido de los errores pasados".

Barbón ha hecho estas declaraciones en el marco de la celebración socialista de La Camperona. Un acto que, cada verano, reúne a cientos de personas para homenajear a las víctimas de la Mina Bornaína -donde fueron asesinados siete hombres y una mujer, en 1938-. El Presidente ha sido recibido con mucho cariño por vecinos, afiliados y simpatizantes. Se han sacado fotos con él y algunos, como la joven Irene Fernández, le pidieron que les firmara una camiseta o un pañuelo. La vicepresidenta general de Organización y Coordinación, Rita Camblor, no pudo asistir tras dar positivo en covid-19. Abrió el acto el alcalde de San Martín, José Ramón Ardines, que llamó a la "honestidad" y la "lealtad" en el socialismo. También al recuerdo, como el que guardan siempre para las víctimas de la Bornaína. Un recuerdo especialmente importante este año, señaló Barbón, porque "los gobiernos que se están conformando (en referencia a los pactos de PP y Vox) están atacando a la igualdad, a la orientación sexual y a la diversidad, además de a la memoria histórica; lo hacen porque no les conviene". "Nosotros (los socialistas) vamos a defenderlo con fuerza, valor y garra", ha clamado. Es ese "orgullo socialista", según Barbón, el que ha remontado los resultados que se auguraban pésimos para el PSOE en las elecciones generales. En este punto, ha aplaudido la labor de José Luis Rodríguez Zapatero -"porque fue lo que tiene que ser un ex"- y también de Adriana Lastra. "Pese a la lógica alegría por los resultados electorales -apuntó-, os pido que no nos conformemos. No quiero socialistas, hombres y mujeres, que nos conformemos. Porque sería el primer paso hacia la derrota". Ha destacado que tendrán que trabajar en los doce municipios que ha perdido el PSOE en Asturias, "pero no desde la venganza; sino buscando cómo reconocectar con la ciudadanía". Ahora mira al futuro. Y tiene claras las líneas rojas. En referencia al llamamiento del PP para que gobierne la lista más votada, ha sido rotundo. Tras dejar claro que son los militantes quienes tienen que decidir, ha repasado los momentos y lugares en los que el Partido Popular no ha cumplido con esta premisa. Entre otros, se ha preguntado "quién gobierna en Extremadura, o quién gobierna en Gijón". A pesar de acabar de pasar por unas elecciones "difíciles", reconoció, "esta organización resistió apelando a su orgullo de identidad". Y movilizándose contra las políticas del PP y Vox. Juntos o separados porque, según Barbón, el Partido Popular "ya ha asumido las políticas de la extrema derecha". Resistencia En Asturias, apuntó, "hemos resistido a la 'ola azul'". Algo que no había ocurrido en otros momentos de auge de la derecha. En 1995, señaló Adrián Barbón, venció el PP, que ganó las elecciones en Asturias (con Sergio Marqués de presidente). En 2011, la derecha sumó 26 de los 45 diputados. "Fue un desastre de gestión, como siempre que gobierna la derecha en Asturias. Y solo duró diez meses de pesadilla". Para los próximos cuatro años, Barbón promete "una época de cambios". La apuesta es una industria verde y digital. El compromiso es el refuerzo del estado del bienestar. El reto, ganar el pulso a la pérdida demogáfica. Cambios que requieren, apuntó Barbón, "ir de la mano de hombres y mujeres de Asturias". Reiteró su compromiso con las Cuencas. Un compromiso, dice el Presidente, que nace del corazón. "Cuando uno se cría políticamente en las cuencas mineras, hay algo especial. Quizá porque fueron de las zonas más masacradas, quizá porque aquí hay demasiados mártires de la libertad y eso va muy dentro de nosotros".