Durante poco más de 24 horas, Juan Luis Steegmann ha sido diputado en potencia de la XV legislatura. El 'médico de Vox' -apodado 'el banderillero' en algunos sectores ultras por su defensa de las vacunas contra el coronavirus- ha rechazado este jueves recoger el acta de diputado que le correspondía después de que el exportavoz de la formación de extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, abandonara la política.

A la renuncia de Espinosa de los Monteros por "motivos personales y familiares" le ha seguido la de Steegmann, otro de los perfíles más neoliberales que se mantenían en las líneas del partido ultra. "El día 24 de julio se cerraba la puerta para continuar siendo diputado, y fue la razón para que presentara mi dimisión en el comité ejecutivo nacional de Vox. Ahora se abre de nuevo la puerta del Congreso, pero no voy a entrar por ella", explica en un comunicado. Así, no solo no estará en la Cámara baja, sino que tampoco formará parte de la dirección de Vox.

Steegmann, al igual que Espinosa de los Monteros, ha abandonado la política sin crítica alguna a la formación liderada por Santiago Abascal, pese a que desde hace meses se ha evidenciado una fractura en el seno del partido encarnada en la corriente más neoliberal a nivel económico y el alma más ultracatólica y proteccionista, dirigida, principalmente, por el portavoz, Jorge Buxadé. Aun así, Steegmann ha tenido palabras de cariño para Abascal: "Dándote las gracias de todo corazón, aquí está mi ánimo y mi brazo para lo que tú necesites y Vox requiera".

El aún diputado -forma parte de la Diputación Permanente que estará en vigor hasta el próximo jueves- iba de número 6 en la lista de Vox por Madrid, donde los últras obtuvieron cinco escaños. La salida de Espinosa de los Monteros le daba entrada en el Parlamento. Sin embargo, ahora se volverá a correr la lista y será el turno de la también diputada durante la legislatura anterior, Carla Toscano.

¿Quién es?

Steegmann, nacido en Madrid en 1955, se graduó en Medicina por la Universidad Completense de Madrid. En aquellos años del Madrid de los setenta, flirteó con el marxismo, aunque se alejó de esta corriente ideológica tras visitar la antigua URSS y se fue moviendo hacia posiciones más socialistas, llegando a militar en el PSOE. Sin embargo, su evolución política le llevó hasta Vox. Con su experiencia como hematólogo -se especializó en el Hospital Universitario de La Princesa-, ocupó la portavocía de Vox en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Desde esta posición, ha sido uno de los principales defensores de la vacunación frente al covid-19 durante toda la pandemia. Lo hizo, incluso, cuando gran parte de sus compañeros evitaban desvelar si habían recibido la inyección o no y cuando un sector de las bases ultras le atacaron, llegándole a poner como apodo 'El banderillero'. También en aquellos días protagonizó tensos combates dialécticos con el exministro de Sanidad, Salvador Illa.