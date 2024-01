La Red Española de Inmigración y Apoyo al Refugiado denuncia en una carta enviada a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, un "maltrato continuado" a las personas migrantes que han llegado procedentes de Canarias al centro de Alcalá de Henares. El escrito, además de enumerar varias formas de maltrato, como "marcar a boli a los usuarios en sus brazos para identificarlos", pide una reunión con el ejecutivo autonómico para discutir sobre las medidas necesarias para la acogida de estas personas, especialmente las menores.

En esta misiva enviada esta mañana por correo electrónico a la presidenta madrileña, la asociación respalda las críticas de la dirigente madrileña, que ayer denunció la falta de información por parte del Gobierno de la nación y el "caos" que está provocando el traslado de estas personas a la península y a esta ciudad madrileña en concreto. Esta entidad, según ella misma asegura en la carta, es una de las pocas que dice haber expuesto hace semanas "que no se puede hacer un proceso de reubicación sin planificación, medios económicos , dotación a las CCAA para el impacto en Servicios Sociales" y que además, alertó a todas las comunidades autónomas de que "había un nutrido número de menores mezclado con adultos por la falta de triaje previo", que es otra de las cuestiones que Ayuso ha puesto en duda estos días.

La Red Española de Inmigración detalla que junto a la numeración en las manos con el boli, en el centro de Alcalá de Henares se cometen otras irregularidades como someter "a un duro control (en tres fases) para poder salir, se les limita el acceso a la calle y se cuenta con una alimentación y procesos de integración absolutamente deficiente".

Autoría de las "agresiones sexuales"

La presidenta y la Delegación del Gobierno en Madrid y los partidos de la oposición se han enzarzado por las declaraciones que realizó Ayuso en Alcalá de Henares este miércoles, donde expuso que se han producido "denuncias por agresiones sexuales" vinculadas al centro de acogida de migrantes. El delegado, Francisco Martín, ha reiterado hasta en dos ocasiones que esas denuncias no existen o no se pueden relacionar con estas personas y tanto el PSOE como Más Madrid han repetido el mensaje del delegado, acusando a Ayuso de incitar a la "xenofobia", pero desde el equipo de la presidenta insisten en que "la presidenta no miente": "Sí existen. Dos llamadas el 11 de diciembre al 112. El centro dio traslado al Ayuntamiento de Alcalá y este al Cuerpo Nacional de Policía". La respuesta por parte de la Delegación, sin embargo, sigue siendo la misma: esas denuncias no se pueden relacionar automáticamente con los migrantes de Alcalá.

Pero tras menos de 24 horas de cruce de acusaciones y el trabajo por parte del equipo de la presidenta de justificar sus palabras, Ayuso ha matizado sus declaraciones hasta casi cambiarles el sentido. Si ayer vinculaba claramente las agresiones sexuales que se han producido en Alcalá de Henares con la inmigración, esta mañana ha reiterado que hay "dos denuncias que se están investigando", pero ha añadido que si los agresores "son vecinos de Alcalá o son de fuera lo tiene que determinar un juez", si bien ha reiterado que "por testimonios de las mujeres agredidas" se puede deducir que ha sido así. "El hermana yo sí te creo aquí no consta", ha ironizado. Lo que consta es que la denuncia mostrada apunta que el agresor es un hombre de "raza negra", no de qué nacionalidad es o cuánto tiempo lleva en el municipio.